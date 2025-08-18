Riktade hälsosamtal Region Skåne
MCH AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-08-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MCH AB i Malmö Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu förstärkning i det förebyggande arbetet med Riktade Hälsosamtal.
Du ska vara godkänd Samtalsledare enligt Region Skånes kriterier.
Arbetet utgår ifrån förfrågningsunderlag för hälsovalet där, i dagsläget ingår grupperna 40-, 50-åringar. Du blir en del av ett tvärprofessionellt team
Arbetsschema läggs upp i samråd med dig och den tillgänglighet du har. Det finns möjlighet att genomföra Hälsosamtalet digitalt med patienterna.Kvalifikationer
Vi vänder oss till dig som redan arbetar eller har arbetat med Riktade Hälsosamtal och som har ett stort intresse för förebyggande hälsoarbete på primärvårdsnivå.
Du som söker ska vara godkänd samtalsledare inom Riktade hälsosamtal och därmed uppfyller följande krav:
• du är legitimerad och medicinskt utbildad (sjuksköterska, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut eller läkare)
• du har gått Region Skånes grundutbildning i Motiverande samtal (3 dagar).
• du har gått Region Skånes två-dagarsutbildning i metoden Riktade Hälsosamtal.
För att trivas i rollen som Hälsosamtalsledare ser vi att du är en engagerad, driven och flexibel person som är lätt att samarbeta med. Vidare deltar och bidrar du aktivt i förändrings- och utvecklingsarbetet inom området. Du är också lösningsfokuserad och vill vara en del av vårt team! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: jobb@liwia.se Arbetsgivare MCH AB
(org.nr 559273-4197) Arbetsplats
Liwia Vårdcentral Jobbnummer
9463887