Ridinstruktör med hästansvar
2025-11-10
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
Söderhamnsortens Ryttarförening är en mindre, ideellt driven ridskola med stort hjärta och stark gemenskap. Vi erbjuder undervisning för barn, ungdomar och vuxna på alla nivåer och lägger stor vikt vid hästvälfärd, trygghet och utveckling - både för våra elever och våra hästar.
Vi söker därför dig som vill bidra med kunskap, engagemang och nya idéer i arbetet mot en långsiktigt hållbar och inspirerande framtid.
Är du en kunnig ridlärare som vill vara en nyckelperson i vår fortsatta utveckling?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och hålla ridlektioner för olika nivåer och åldrar samt utveckla lektionsupplägg, kurser och aktiviteter
Arbeta med utbildning, träning och utveckling av ridskolehästarna och ha övergripande hästansvar
Delta i planering av scheman, hästfördelning och verksamhetsstruktur tillsammans med kollegor och styrelse
Bidra till verksamhetens utveckling med fokus på kvalitet, effektivitet, hästvälfärd och gemenskap
Vi erbjuder
En varm och inkluderande arbetsmiljö med engagerade kollegor och elever.
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Varierande arbetsuppgifter i en miljö där gemenskap och hästvälfärd står i centrum.
Publiceringsdatum2025-11-10Kvalifikationer
Utbildning som SRL I eller motsvarande erfarenhet
God hästkunskap och erfarenhet av hästansvar samt intresse för hållbar hästutveckling
Engagerad, strukturerad och lösningsorienterad med god pedagogisk förmåga
Trivs med samarbete och vill bidra till en hållbar och framåtblickande ridskoleverksamhet
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Omfattning kan diskuteras. Provanställning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
Personligt brev och CV mejlas till arbetsgivaren
E-post: ridskolan@soderhamnsortensrf.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamnsortens Ryttarfören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderhamnsortens RF Kontakt
Maria Sköld 073-063 50 40 Jobbnummer
