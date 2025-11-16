Revisor lantbruk, växtodling och miljö
2025-11-16
Omvärlden står inför en omställning där lantbruket spelar en nyckelroll i att skapa ett resilient och hållbart matsystem. HS Certifiering söker nu en engagerad revisor som vill bidra till denna utveckling - med särskilt fokus på växtodling, jordhälsa, cirkulära flöden, biologisk mångfald och strategisk resursanvändning.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära lantbrukare och aktörer inom primärproduktion, där du med din kompetens och ditt engagemang bidrar till kvalitet, transparens och hållbar utveckling.
Om rollen:
Du ansvarar för kunder inom lantbruksområdet, främst inom växtodling och djurhållning. Arbetet innebär att planera, genomföra och följa upp revisioner enligt ackrediterade regelverk och kunduppdrag i livsmedelskedjan. Du är en viktig länk mellan producent, regelverk och marknad - och bidrar till att stärka förtroendet för svensk livsmedelsproduktion.
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning som agronom eller motsvarande, gärna med fördjupning inom växtodling, jordhälsa, kretsloppssystem och miljöstrategi.
Erfarenhet från primärproduktion och förståelse för lantbrukets praktiska och strategiska utmaningar.
Förmåga att kommunicera tydligt och bygga förtroende.
Självledarskap och vana att arbeta digitalt och strukturerat.
God språkförmåga i svenska, både muntligt och skriftligt.
Förståelse för svenska lagar och certifieringssystem.
Meriterande:
Erfarenhet av revision, inspektion eller offentliga kontroller.
Revisionsledarutbildning.
Intresse för digital teknik.
Körkort och tillgång till egen bil.
Möjlighet till resande och övernattningar i tjänsten.
Vi erbjuder:
Ett självständigt och meningsfullt arbete med stort ansvar.
Möjlighet att påverka och utvecklas i en framtidsbransch inom lantbruk och livsmedel
Kollegialt erfarenhetsutbyte och kontinuerlig kompetensutveckling.
En arbetsplats där kvalitet, opartiskhet och kundfokus är centralt.
På HS Certifiering får du möjlighet att utvecklas, ditt arbete präglas av självledarskap med frihet under ansvar, samtidigt som du är med och bidrar till livsmedelsnäringarnas och den gröna sektorns utveckling av kvalitet och hållbarhet. Du får möjlighet att arbeta med ansvar och variation, samtidigt som du får stöd och resurser för att lyckas i din roll. Vi erbjuder också flexibla arbetsmöjligheter, kompetensutveckling, tjänstepension, föräldralön och friskvård i form av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Anställning och placeringsort:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med inledande sex månaders provanställning. Arbetsområdet är Västra Götaland, men placering kan ske enligt överenskommelse. HS Certifierings säte är i Kalmar.
Tillträdesdatum sker efter överenskommelse. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta vår Kundtjänst på 0703-11 20 50.
Sista ansökningsdatum 2025-11-23. Vi kan komma att behandla ansökningar löpande.
Rekryteringen sker i samarbete med Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, kontaktperson Mulham Tair, mulham.tair@hushallningssallskapet.se
Välkommen med din ansökan!
HS Certifiering AB
HS Certifiering AB startades 2008 och är ett dotterbolag till Hushållningssällskapet. Vi är ackrediterade enligt ISO17065 och erbjuder certifiering och revision av livsmedel och gröna näringar, från primärproduktion, till industri, restaurang och dagligvaruhandel.
Vi utför ackrediterad certifiering för bl a EU-ekologiskt, KRAV, Sigill Kvalitetssystem och Svensk Dagligvaruhandels standard för säker livsmedelshantering i butik, samt revision, kontroll och verifiering på uppdrag av våra kunder.
Vårt uppdrag är att bidra till säkerhet och konkurrenskraft inom livsmedelsnäringarna genom opartiskhet, kunskap och tjänster. Vi omsätter drygt 24 MSEK och är 20 medarbetare plus affärsstödsfunktioner.
Läs gärna mer om vår verksamhet på hscertifiering.se
Arbetsgivare Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
