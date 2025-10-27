Retail Leasing Manager till Atrium Ljungberg
Atrium Ljungberg AB / Butikssäljarjobb / Nacka Visa alla butikssäljarjobb i Nacka
2025-10-27
Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter med fokus på att skapa attraktiva och hållbara stadsmiljöer där människor vill leva, arbeta och vistas - idag och i framtiden. Vi finns där Sverige växer; i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, där vi förvaltar våra områden med egen kompetent och engagerad personal. Tillsammans med kunder, kommuner och andra samarbetspartners får vi platser att utvecklas och växa i enlighet med vår vision - Alla vill leva i vår stad.Är du en affärsdriven och relationsskapande person med erfarenhet av att arbeta med både strategiskt och operativt med uthyrning inom retail? Drivs du av att få vara med och utveckla attraktiva och kommersiellt starka mötesplatser? Då är det kanske dig vi söker till rollen som Retail Leasing Manager - en roll där du blir en nyckelspelare i att forma framtidens stad. Låter det spännande! Läs vidare och skicka in din ansökan redan idag!
Du kommer till en arbetsplats som värdesätter hållbara medarbetare, samverkan och perspektivtäthet. Vi tror att olikheter - i perspektiv, erfarenheter och bakgrund - är en styrka. Variationsrikedom är en nyckelkomponent för att skapa innovativt tänkande och framgång i vår verksamhet. Hos oss är det självklart att olika perspektiv bidrar till bättre beslut och mer attraktiva stadsmiljöer.
Huvudsakliga ansvarsområden
Som Retail Leasing Manager arbetar du med uthyrningsprocessen av både befintliga och kommande retaillokaler på samtliga våra handelsplatser - bland annat Sickla i Stockholm, Mobilia i Malmö samt Gränbystaden i Uppsala. Du får en central roll i vårt arbete att skapa levande mötesplatser där handel, kultur och människor möts.
Du kommer att ansvara för hela uthyrningsprocessen, från strategi till signerat avtal. Det innebär att du bland annat tar fram uthyrningsplaner, analyserar och säkerställer hyresgästmix och koncept, upprättar intäktskalkyler, förhandlar, utformar hyresavtal och är involverad vid omförhandlingar. Rollen innefattar stora kontaktytor och du samverkar med kollegor inom Leasing men även med bland annat Affärsutveckling och Förvaltning.
Du kommer att ingå i affärsområde Leasing och teamet Retail Leasing, du rapporterar till Chef Retail Leasing. Du kommer främst att arbeta på vårt huvudkontor i Sickla. Resor kan förekomma i tjänsten.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig som har cirka fem års arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen och av retailuthyrning. Du har erfarenhet av att driva uthyrning i både förvaltnings- och projektfastigheter med goda resultat och vi tror att du har arbetat med uthyrning på olika platser såsom gallerior, extern handel och retaillokaler i stadsmiljö. Du har mycket god förhandlingsvana, har stark affärsförståelse och är van att arbeta både strategiskt och operativt med uthyrningsprocesser. Du har även goda kunskaper inom hyresjuridik och avtalsrätt samt håller dig uppdaterad om trender och koncept inom retail och stadsutveckling i stort.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från retailsidan, förslagsvis i rollen som etablerare.
• Erfarenhet av uthyrning inom food & beverage.
• Erfarenhet från affärsutveckling.
Vi tror att du har en akademisk examen, men dina arbetslivserfarenheter är din främsta merit. Som Retail Leasing Manager kommer du att kommunicera på både svenska och engelska. Vi ser därför att du har goda kunskaper i dessa språk, i både tal och skrift.Publiceringsdatum2025-10-27Dina personliga egenskaper
Som person söker vi dig som har ett genuint intresse för stadsutveckling och retail, och som drivs av att skapa levande miljöer där människor vill mötas, handla och vistas. Du är en naturlig relationsbyggare med ett affärsmässigt driv och en fingertoppskänsla för vad som gör en plats attraktiv - både för hyresgäster och besökare. Du är vidare resultatinriktad, förtroendeingivande har förmågan att driva affärer i mål. Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med det operativa arbetet, där du hanterar olika arbetsuppgifter parallellt med hög kvalitet. Vi ser vidare att du har hög social kompetens och är skicklig på att skapa och bibehålla goda relationer - både med externa parter och kollegor. Din samarbetsförmåga är god och du trivs i en roll där du samverkar med olika funktioner och affärsområden för att nå gemensamma mål.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess och söker dig som delar våra bolagsvärderingar - Långsiktighet, Pålitlighet, Samverkan och Innovativt tänkande.
Ansökan
Vi ser fram emot din ansökan med CV, utan personligt brev, senast 2025-11-30.
Rekryteringsprocessen innefattar personlighetsformulär och även färdighetstest. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan därför komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningar via e-post men om du önskar mer information eller har frågor om tjänsten, vänligen kontakta HR Business Partner Emelie Gustafsson på emelie.gustafsson@al.se
.
Ersättning

Enligt avtal.
