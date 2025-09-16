Resultatenhetschef till MÄF
Södertälje kommun / Sjukvårdschefsjobb / Södertälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Södertälje
2025-09-16
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Samledarskap Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning
Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning (MÄF) är en del av Omsorgskontoret i Södertälje kommun. Under 2026 går MÄF in i en organisation där den består av tre enheter; Myndigheten för äldre, Myndigheten för personer med funktionsnedsättning och en administrativ enhet.
MÄF söker nu två resultatenhetschefer, en för äldreomsorg och en för funktionsnedsättning. Enheterna kommer att ledas genom samledarskap, och vi rekryterar nu en chefskollega till dessa enheter. Utökning av chefer i verksamheten är för att säkerställa ett nära och hållbart ledarskap.
Som resultatenhetschef på MÄF förväntas du arbeta med verksamhetsutveckling tillsammans med medarbetarna för att möta nuvarande och framtida behov. Omsorgskontoret har ett fokus på digitalisering och arbetar för att utveckla verksamheten med ökad användning av digitala verktyg.
Ledarskap i Södertälje
Som chef i Södertälje kommun skapar du motivation och engagemang för uppdraget hos dina medarbetare. I ditt ledarskap har du förmågan att omsätta den politiska inriktningen till bra verksamhet med fokus på Södertäljeborna. Du kommunicerar mål och skapar delaktighet i arbetet genom att uppmuntra och tillvarata goda idéer. I ditt ledarskap ger du dina medarbetare ett professionellt stöd och möjligheter till utveckling. Du är en självklar förebild och en god ambassadör för kommunen. Ditt ledarskap utgår från vår värdegrund samt de krav och förväntningar vi ställer på dig som chef och ledare i Södertälje kommun.
Uppdraget
Som resultatenhetschef är du första linjens chef där du leder och fördelar arbetet och har full personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Du ingår i ledningsgruppen för MÄF och rapporterar till Myndighetschef. Enheterna utreder, bedömer och fattar beslut om insatser för personer inom målgrupperna. Båda enheterna arbetar utifrån Socialtjänstlagen, men endast Myndigheten för personer med funktionsnedsättning arbetar utifrån LSS.
Som resultatenhetschef i samledarskap är det viktigt att tillsammans med din närmsta kollega bygga relationer både med medarbetare och med samverkanspartners. Resultatenhetscheferna har ansvar för att enheten har en handläggning av hög rättssäkerhet och god kvalitet.
Vem är du?
I Södertälje kommun arbetar vi utifrån det transformerande ledarskapet. Vi söker resultatenhetschefer som är förebilder i organisationen och är tydliga i sitt budskap, lyhörda, kommunikativa och som aktivt deltar i sina medarbetares vardag. Att kunna se helheten och prioritera, samt kunna bryta ned de övergripande politiska målen till enhetens mål är A och O. Som resultatenhetschef förväntas du ha en god struktur och tydligt arbeta med processerna i din verksamhet. Genom ett tillitsbaserat ledarskap utmanar och stöttar du dina medarbetare till att utveckla verksamheten tillsammans med dig som ledare. Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
• 3-årig högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget
• Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd verksamhet
• Erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorg och/eller funktionsnedsättning (LSS)
• Erfarenhet av att arbeta som chef ur ett arbetsgivar- och ledarskapsperspektiv
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete
• Tidigare erfarenhet av ekonomi- och budgetansvar
• Erfarenhet av ledarroll inom myndighet
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
• Ledarskapsutbildning
• Arbetsmiljöutbildning
• Erfarenhet av att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa hos klienter och personal
• Erfarenhet av att arbeta i verksamhetssystemet Combine
• Kunskap om missbruk/beroende och psykisk ohälsa
• Erfarenhet av att arbeta i en miljö där flera kulturer och förhållningssätt möts
• Kunskap om funktionsnedsättningar och hur de uttrycks i vardagen
Personlig lämplighet och förmåga att samarbeta i ett samledarskap är särskilt viktiga för tjänsten.
Vi erbjuder dig
Vi på MÄF sitter i kontorslandskap i moderna lokaler på Storgatan 42, centralt i Södertälje.
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag, flexibilitet vad gäller arbetstid och arbetsformer samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Vi har även ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som ledare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Som chef hos oss får du ta del av våra utvecklingsinsatser för chefer. Du kommer att utmanas i ditt ledarskap för att växa som ledare, stärka dina förmågor att engagera dina medarbetare, se utmaningar ur nya perspektiv och reflektera över ledarskapsfrågor kopplat till Södertälje kommuns värdegrund.
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Tf. Myndighetschef
Ulrika Stålknapp ulrika.stalknapp@sodertalje.se 0852304766 Jobbnummer
9512066