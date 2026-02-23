Resultatenhetschef boendestöd VFF
2026-02-23
Vill du vara med och göra verklig skillnad i människors liv - samtidigt som du får växa som ledare? Är du en chef som har erfarenhet av att leda omsorgsverksamheter?
Vi söker dig som har ett engagerat och tryggt ledarskap med en strategisk förmåga.
Du skapar delaktighet och får medarbetare att utvecklas. Du är kommunikativ och har en god förmåga att organisera och planera verksamheten utifrån rådande förutsättningar och framtida omställning. Du har ett starkt engagemang och ett salutogent förhållningssätt.
Ditt uppdrag
Som resultatenhetschef inom boendestöd får du en central roll i att forma och utveckla framtidens boendestöd. Du kombinerar ett visionärt ledarskap med en förmåga att entusiasmera och utveckla dina medarbetare i det dagliga arbetet. Du ansvarar för arbetsmiljö, ekonomi och kvalitet. Du arbetar nära medarbetare och tillsammans bygger ni en modern verksamhet där du är med i uppstarten av den nya enheten. Då ni är två resultatenhetschefer som delar ansvaret för boendestödet har du en nära kollega i vardagen, där ni kan stötta och inspirera varandra.
Som resultatenhetschef är du delaktig och drivande i utvecklingsfrågor för enheten och för verksamhetsområdet. För att passa för rollen behöver du ha en god organisatorisk förmåga. Du ingår i ledningsgruppen för Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, där du är en aktiv del av det strategiska utvecklingsarbetet.
Du trivs med att vara på plats för ett nära ledarskap och kan fatta snabba beslut. Du kommer att leda en grupp på 15-20 medarbetare, och tillsammans driver ni verksamheten framåt med hög kvalitet.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Du är utbildad socionom eller beteendevetare, och du har erfarenhet som chef inom omsorgsverksamhet. Du är pedagogisk, tydlig och trygg. Du har ett strukturerat arbetssätt, tar till dig idéer och lyssnar aktivt. Erfarenhet från mångkulturella miljöer och en politiskt styrd organisation är meriterande. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Vi fäster stor betydelse vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-02-23Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• 2 årig chefserfarenhet inom omsorgsverksamhet, med personalansvar, ekonomiansvar och arbetsmiljöansvar
• Svenska i tal och skrift
• Erfarenhet av arbete inom funktionshinderområdet/äldreomsorgen
• Erfarenhet av ledarskap dock lägst 2 år
Meriterande:
• Körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du vara med och utveckla en verksamhet i förändring där du ges ett stort förtroende. Du kommer att ha din kontorsplats på enheten samt tillsammans med resultatenhetscheferna inom Verksamheten för personer med funktionsnedsättning på Vegagatan 4.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatområdeschef
Caroline Hillstedt caroline.hillstedt@sodertalje.se 08-523 068 46 Jobbnummer
