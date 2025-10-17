Restaurant Manager
Önskad kompetens och erfarenhet
• Du bör ha tidigare erfarenhet som ledare inom restaurangbranschen
• Du brinner för att sätta gästen i centrum
• Du är drivande, stark, tydlig och kan ta eget ansvar
• Du har god samarbetsförmåga och har en positiv utstrålning
• Du har lätt för att ta en ledande roll och har förmågan att få andra att nå sina mål
• Du är resultatdriven och har intresse för ekonomi
• Du har ett stort intresse för restaurangbranschen och tillhörande utveckling
Vi lägger stor vikt vid personkemi, yrkesstolthet och att du har ett öga för detaljer.
Vidare är du utåtriktad och engagerad samt vill göra ditt bästa i alla lägen.
Ansvarsområden som ingår i tjänsten är:
Personalfrågor
Schemaläggning
Systematisk utvärdering och utveckling
Hygien och egenkontroll
Inköp och inventering
Kassahantering
Administration
Du ska vidhålla
• hög kvalité på våra produkter
• hög servicenivå gentemot gäster
• hög renlighet i restaurangen och alla arbetsmoment Ersättning
