Restaurangchef till Portofino
2026-02-02
Restaurangchef på Italiensk Restaurang i Stockholm
Vill du leda och inspirera ett passionerat team på en genuin italiensk restaurang? Är du en erfaren ledare med ett öga för detaljer och en stark känsla för service? Då söker vi dig till rollen som Hovmästare/Restaurangchef på vår restaurang i hjärtat av Stockholm.Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Vi är en traditionell italiensk restaurang som brinner för att erbjuda våra gäster en autentisk matupplevelse med högklassig service. Vi värdesätter kvalitet, tradition och en familjär atmosfär, och söker nu en driven och engagerad Restaurangchef som kan ta vårt team till nästa nivå.Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för den dagliga driften av restaurangen, inklusive personalledning och schemaläggning.
• Säkerställa att alla gäster får en exceptionell mat- och dryckesupplevelse.
• Leda och coacha serveringsteamet för att säkerställa högsta nivå av service och professionalism.
• Arbeta nära köket för att upprätthålla ett smidigt flöde mellan kök och servering.
• Hantera eventuella klagomål eller önskemål från gäster och säkerställa att alla får en positiv upplevelse.
• Ansvara för restaurangens bokningar, uppföljning av kundfeedback och evenemangsplanering.
• Se till att lagar och riktlinjer för hälsa, säkerhet och alkoholservering följs.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av att arbeta som hovmästare eller restaurangchef, gärna inom den italienska eller fine dining-sektorn.
• Är en naturlig ledare som trivs med att motivera och utveckla ett team.
• Har ett starkt engagemang för att skapa en förstklassig gästupplevelse och leverera hög service.
• Är organiserad, självgående och kan hantera flera uppgifter samtidigt.
• Är kommunikativ och har goda kunskaper i svenska och engelska, ytterligare språk är meriterande.
• Har ett genuint intresse för mat och dryck, samt en god förståelse för italiensk gastronomi och vin.
Vi erbjuder:
• En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö i en populär italiensk restaurang.
• Möjligheter till personlig och professionell utveckling inom restaurangledning.
• En central roll i ett passionerat team där du får vara med och sätta din prägel på vår restaurang.
Låter det här som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan med CV tillJobbahospanevino@gmail.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Välkommen att bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: jobbahospanevino@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
101 30 STOCKHOLM
