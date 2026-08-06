Restaurangchef

King Food Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Örebro
2026-08-06


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos King Food Sweden AB i Örebro, Avesta, Sollentuna, Stockholm, Jönköping eller i hela Sverige

De flesta restaurangchefer på Burger King har tidigare varit medarbetare och arbetsledare, men vi välkomnar även dig med externa erfarenheter av ledarskap. För dig som vill ta chansen att bli chef över en restaurang väntar ett spännande uppdrag. Du ansvarar för i stort sett allt; driften, personal, ekonomi, lokal marknadsföring, nyanställningar och tusen andra stora och små saker. Att bli restaurangchef innebär mycket ansvar men är en given möjlighet för dig som är duktig och driven. Oavsett om du jobbat hos oss tidigare eller om du vill anta en ny utmaning är du välkommen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: info@bking.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RC Sollentuna".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
King Food Sweden AB (org.nr 556926-2602)
702 36  ÖREBRO

Arbetsplats
Burger King

Jobbnummer
10024288

Prenumerera på jobb från King Food Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos King Food Sweden AB: