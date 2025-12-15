Restaurangchef
2025-12-15
Boqueria är inspirerad av gemenskapen, glädjen och smakerna som finns i den spanska matkulturen. En livlig restaurang där maten står i centrum, där vi samlas för att umgås och njuta av härlig spansk mattradition. Det livliga bordet där allt delas, från mindre tapas till större raciones. ¡Bienvenidos!
Nu söker vi en restaurangchef som tycker du om människor, högt tempo, har erfarenhet från yrket och älskar att ge personlig service!
Arbetet: Restaurangchefen ansvarar för restaurangens dagliga drift. Dennes ansvar inkluderar rekrytering och utbildning av personal, samordning av anställdas scheman och att se till att företagets protokoll och policys följs. Restaurangchefen planerar även menyer med de övriga ansvariga, beställer leveranser, hanterar budgetar och tar hand om kundfeedback. Restaurangchefen är sambandet mellan restauranganställda och företagets huvudkontor och ägare. Restaurangchefen ansvarar för att inkomma med rapporter, uppfylla intäktsmål och erbjuda råd för hur de ska driva verksamheten mest effektivt.
Restaurangchefen arbetar även dagligen i driften av matsalen på golvet tillsammans med hovet och resten av personalen mot det gemensamma målet - att se till att alla gäster är glada och nöjda!
Vem söker vi: Vi söker dig som brinner för service, har talang för att skapa en god gästupplevelse och har tidigare erfarenhet av att arbeta som restaurangchef. Du har ett stort intresse för mat och vi ser gärna att du även har ett intresse av vin och dryck. Hos oss får du möjlighet att jobba i en pulserande miljö där din talang för service får komma till användning varje dag.
Vi erbjuder: Vi kan erbjuda en 100% tillsvidareanställning med månadslön som startar med en provanställning. Du kommer kunna erbjudas arbete både dag- och kvällstid samt helger.
