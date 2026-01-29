Restaurangbiträde till Nisses Bodega
2026-01-29
Vill du arbeta i en levande restaurangmiljö vid havet, där variation, matglädje och service står i centrum? Nu söker vi ett restaurangbiträde till Nisses Bodega för en 75% tjänst året runt.
Tjänsten startar under mars/april för upplärning inför säsongen och passar dig som trivs med ansvar, gillar att se helheten och vill vara en viktig del av driften.Publiceringsdatum2026-01-29Om tjänsten
Som restaurangbiträde på Nisses Bodega arbetar du både i kök och servering och är en naturlig del av det dagliga flödet. Rollen är varierad och innebär att du ofta är den som ser vad som behöver göras och tar initiativ i det lilla.
Du arbetar nära avdelningscheferna och övrig personal, och bidrar till att verksamheten flyter på - även under perioder med högt tempo.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Arbeta i kök och servering
Ansvara för buffén i det dagliga arbetet
Baka fika till konferenser och evenemang
Bidra med idéer och kreativitet i köket
Se till att ordning, kvalitet och service håller en hög nivå
Arbeta tillsammans med och stötta ungdomar i arbetet
Arbeta var tredje helg (alternativt varannan enligt överenskommelse)
Ta ansvar för att driften fungerar när avdelningschefer inte är på plats
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, ansvarstagande och serviceminded. Du tycker om att jobba praktiskt, är flexibel och trivs med varierande arbetsdagar.
Du:
Har intresse för matlagning och bakning
Är ansvarstagande och tar egna initiativ
Är flexibel och lösningsorienterad
Har god servicekänsla och ett trevligt bemötande
Trivs med att arbeta i team och vara en god förebild
Har förmåga att arbeta tillsammans med och handleda ungdomar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
Sanatorievägen 4
432 53 VARBERG
