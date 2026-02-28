Restaurangbiträde till Burger King Kävlinge

PMM Faster Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Kävlinge
2026-02-28


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kävlinge, Lund, Svalöv, Lomma, Eslöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos PMM Faster Food AB i Kävlinge, Lomma, Eslöv, Landskrona, Malmö eller i hela Sverige

Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner.
Tjänsten är på 20 timmar/vecka fördelad måndag till söndag, dag och kväll.
Är du intresserad ?
Maila till kavlinge.jobb@fasterfood.se, bifoga CV, personligt brev samt foto.
Markera ämnes raden med MA Kävlinge

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: kavlinge.jobb@fasterfood.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MA KAVLINGE".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Pmm Faster Food AB (org.nr 556778-0514)
Karl Johans väg 105 (visa karta)
244 46  KÄVLINGE

Arbetsplats
Burger King Kävlinge

Jobbnummer
9769469

Prenumerera på jobb från PMM Faster Food AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos PMM Faster Food AB: