Restaurangbiträde till Burger King Kävlinge
PMM Faster Food AB / Restaurangbiträdesjobb / Kävlinge Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kävlinge
2026-02-28
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PMM Faster Food AB i Kävlinge
, Lomma
, Eslöv
, Landskrona
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner.
Tjänsten är på 20 timmar/vecka fördelad måndag till söndag, dag och kväll.
Är du intresserad ?
Maila till kavlinge.jobb@fasterfood.se
, bifoga CV, personligt brev samt foto.
Markera ämnes raden med MA Kävlinge Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: kavlinge.jobb@fasterfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MA KAVLINGE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pmm Faster Food AB
(org.nr 556778-0514)
Karl Johans väg 105 (visa karta
)
244 46 KÄVLINGE Arbetsplats
Burger King Kävlinge Jobbnummer
9769469