Restaurangbiträdé/Serveringspersonal sökes till sommarjobb!!
2026-03-20
Hej!
Vi i Grenna Steakhouse söker 3 serveringspersonal/restaurangbiträdén till vår sommar restaurang som som ligger i hjärtat av Gränna hamn.
I rollen som serveringspersonal är du en viktig del av gäst upplevelsen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Ge gäster ett professionellt och trevligt bemötande.
Säkerställa att serveringsytor är rena och inbjudande.
Samarbeta med kök och övrig personal för ett smidigt arbetssätt.
Vi söker dig som:
Är social, serviceinriktad och har ett genuint intresse för människor
Trivs i ett högt tempo och kan hantera stressiga situationer.
Är ansvarstagande och noggrann.
Har god samarbetsförmåga.
Tidigare erfarenhet av servering är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
Ett roligt och varierande sommarjobb
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurang.
Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö.
Känner du att tjänsten är för dig, så tveka inte att söka i god tid.
Mvh Grenna Steakhouse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: ocsbistro@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings RB AB
(org.nr 559067-0641)
Amiralsvägen 71 (visa karta
)
563 31 GRÄNNA Arbetsplats
OCS Bistro Jobbnummer
9811585