Restaurangbiträde helger
Sthor AB / Restaurangbiträdesjobb / Västerås Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västerås
2025-08-08
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sthor AB i Västerås
SUBWAY® är världens största snabbmatskedja med fler än 44 000 restauranger världen över. Vi har blivit det ledande valet för människor som söker mer hälsosamma och snabba måltider som hela familjen kan njuta av. Konceptet är lättarbetat och det finns tydliga riktlinjer för hur en Subway-restaurang ska drivas.
Vi söker flera Sandwich Artist/Restaurangbiträden till våra restauranger på Hälla, Erikslund, Stora gatan & Smedjegatan i Västerås.
Vi söker dig som vill jobba helger.
VI SÖKER DIG!
Du brinner för att ge våra gäster bra service och en bra matupplevelse. Rätt attityd är viktigt för att lyckas bra med jobbet. Du tycker om högt tempo och att stå i händelsernas centrum. Det ligger i din natur att vilja vara trevlig mot gäster och dina arbetskamrater. Du är inte främmande för att arbeta aktivt med försäljning.
Noggrannhet krävs då det gäller att följa formler för sandwiches, rutiner, och städning.
Vi värdesätter flexibilitet och samarbetsförmåga. Restaurangvana är ett önskemål och vi ser helst att du arbetat inom branschen innan.
DETTA ERBJUDER VI:
Du får praktisk utbildning i Västerås samt övergripande och obligatorisk utbildning via vår online-utbildningsportal University of Subway.
Arbetsuppgifterna består av att göra mackor framför gästen (kundservice), förbereda grönsaker, kött, dressingar, baka bröd, kassahantering, disk, städning mm.
Du kommer också att ha möjlighet att påverka i vår strävan att hela tiden bli bättre.
Vi önskar ha din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-08-22
E-post: madelen@sthor.se Arbetsgivarens referens
