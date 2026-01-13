Restaurangbiträde Extra
Asian Town Nordby AB / Restaurangbiträdesjobb / Uddevalla Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uddevalla
2026-01-13
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Asian Town Nordby AB i Uddevalla
, Tanum
, Göteborg
, Strömstad
, Årjäng
eller i hela Sverige
Asian Town Uddevalla tillhör en koncern med restauranger spridda längs den norska gränsen i hela Västra Götaland. Vi fokuserar på mat och matupplevelser från hela östra Asien och finns i form av bland annat My Wok, YOMO och Asian Town. Asian Town fokuserar på servering av både buffé och a la carte med smaker från hela Asien, alltid med ett leende på läpparna.
Vill du bli en del av vårt team? Just nu söker vi anställda för till Asian Town Uddevalla!Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Som anställd i restaurangen jobbar du, tillsammans med medarbetare och ansvariga, för att ge varje gäst optimal service. Din främsta arbetsuppgift är att följa direktiv från ansvariga för att gemensamt sträva efter att göra varje gäst belåten.
Övriga arbetsuppgifterna du som restaurangbiträde på Asian Town Uddevalla har är bland annat att arbeta i kassan, servera kunder och att upprätthålla en välstädad restaurang, buffé och serviceyta.
Vem söker vi?
Vi söker dig som kan hålla ett högt arbetstempo och är flexibel i arbetstider och arbetsuppgifter. Egenskaper du har är bland annat att vara trevlig, lättsam och öppen för möjligheter och utveckling. Du ska ha en känsla för vad god service är och ska kunna erbjuda det till samtliga gäster i restaurangen. Du ska kunna tala och förstå svenska.
Vi ser helst att du som ansöker är minst 17 år.
Vad erbjuder vi?
En hemtrevlig och inbjudande arbetsplats där vi ständigt vill utveckla vår personals kunskaper och erfarenheter. Vi jobbar med en stark teamkänsla i alla arbetsuppgifter. Du kommer lära dig alla arbetsuppgifter av din ansvariga och medarbetare. Arbetstiderna varierar mellan vardagar och helger.
Lön och villkor sker enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: uddevalla@asiantown.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AT Extrajobb". Arbetsgivare Asian Town Nordby AB
(org.nr 556766-9808)
Herrestads Torp (visa karta
)
451 76 UDDEVALLA Arbetsplats
Asian Town Torp Jobbnummer
9681111