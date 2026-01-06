Restaurangbiträde
2026-01-06
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Visa alla jobb hos Azizi, Masih i Helsingborg
Vi söker nu ett restaurangbiträde till flera av våra kunder.
Vi söker dig som vill arbeta med service och som har lätta för att samarbeta med människor.
Som restaurangbiträde arbetar du mestadels inom servering, men kan även ha arbetsuppgifter som innefattar disk, städning och enklare portionering.
Våra kunder är väletablerade restauranger i centrala stan med bra arbetsvillkor och engagerad personal.
För att arbeta med restaurangbiträde krävs ingen tidigare erfarenhet men vi ser gärna att du:
Vill arbeta med service och har en god känsla för kundrelationer
Har lätt för att samarbeta med andra människor
Är noggrann och ordningsam
Engagerad i ditt arbete och har bra stresstålighet
Ansvar
Ge alla gäster en unik upplevelse och god service
Kommunicera och samarbeta med köket
Samla information från våra gäster och rapportera det till restaurangchefen
Delta i planering , arrangemang av kampanjer samt evenemang relaterade till restaurangenheten
Viss städ och disk
Skicka ansökan till: jobify.rekrytering@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: jobify.rekrytering@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Azizi, Masih Arbetsplats
