Restaurangbiträde - under luncherna!

Restaurangbiträde sökes - under luncherna!
Vi söker dig som är social, trevlig och brinner för att ge våra gäster det där lilla extra! Tjänsten gäller främst under våra lunchpass - perfekt för dig som trivs i ett högt tempo mitt på dagen.Publiceringsdatum2026-04-25Om tjänsten
Omfattning: ca 40 timmar per månad
Arbetstid: främst dagtid/lunch
Du måste ha fyllt 18 år, då tjänsten inkluderar servering av alkohol Dina arbetsuppgifter
Ta emot gäster med ett leende och ge dem en minnesvärd upplevelse
Servering, enklare matberedning, kassahantering och disk
Hålla ordning och skapa en trivsam miljö för både gäster och kollegor
Tidigare erfarenhet från liknande arbete är meriterande, men det viktigaste är din inställning och vilja att lära. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi hjälps åt och har roligt tillsammans på jobbet.
Vi söker dig som:
Har ett glatt och serviceinriktat sätt
Är ansvarstagande och pålitlig
Gillar att arbeta både självständigt och i team
Är flexibel och stresstålig
Talar flytande svenska
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: golfrestaurang.a6@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tabole Restaurang AB
(org.nr 556665-0494)
Centralvägen 37 (visa karta
)
553 05 JÖNKÖPING Arbetsplats
A6 golfrestaurang Jobbnummer
9876012