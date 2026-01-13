Restaurangansvarig
2026-01-13
Välkommen till Restaurang Färgaregatan
Nu rekryterar vi en Restaurangansvarig med omfattning 90 % av heltid, tillsvidareanställning. Vi söker dig som är ansvarstagande, glad och serviseminded, har god samarbetsförmåga och som vill göra karriär inom denna fantastiska bransch.
Vi är en restaurang som serverar husmanskostenluncher på buffé dagtid, och a la carte kvällstid.
Dina huvudsak arbetstider kommer vara i a la carte verksamheten, där du förväntas vara ansiktet utåt och ta ansvar för kundnöjdheten och arbetets planering.
Du jobbar även flera lunchpass i veckan, och där är vi alla hjälpsamma i köket, med både varumottagning, beredning av grönsaker, tillverkning av smörgåstårta, vi städar och diskar. I denna mindre verksamhet är det viktigt att kunna flera arbetsområden för att kunna erbjuda mer arbetstimmar men också täcka upp för varandra under sjukdom, ledigheter och semestrar.
Arbetsuppgifter i korthet
• Säkerställa hög nivå av kundservice genom gott bemötande och närvaro i verksamheten.
• Planera bokningar, dukningar, ta emot bokningar, organisera arbetet I restaurangen före, under och efter gästernas besök.
• Ta emot beställningar på smörgåstårtor, catering, större sällskap.
• Uppdatera företagets hemsida och sociala medier.
• Planera och genomföra event med fokus på bruncher, after work, vinprovningar, större grupper.
• Genomföra beställningar av dryck, hantera leveranser och kontrollera lagerstatus.
• Leda personal under arbetspass, inklusive fördelning av arbetsuppgifter.
• Följa upp och säkerställa att rutiner följs av alla i personalen.
• Stötta och samarbeta med kökspersonalen för en smidig service.
• Arbete I kök, både självständigt och I team, enklare matlagning, varuplock, städrutiner, arbete i a la carte som köksassistent, diskning, och lokalvård i samtliga utrymmen.
• Övervaka renlighet och ordning i matsal, och städa i bar, disk, lokalvård och övriga utrymmen.Publiceringsdatum2026-01-13Kompetenser
• Minst ett års erfarenhet av arbete i a la carte restaurangmed bordsservering, som servitris men gärna i ledande roll.
• Lägst utbildning 3 årigt gymnasial utbildning, värdskap och service, gärna restaurang och livsmedelsprogrammet el liknande.
• God kommunikationsförmåga och servicekänsla.
• Förmåga att organisera, planera och leda arbetet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: Info@fargaregatan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nya Hanssons i Boden AB
(org.nr 556974-7347), https://www.fargaregatan.se
Drottninggatan 6 (visa karta
)
961 35 BODEN Arbetsplats
Hanssons i Boden AB, Nya Jobbnummer
9682297