Restaurang biträdande

Sam:S Kebab AB / Servitörsjobb / Sollentuna
2026-02-17


Visa alla servitörsjobb i Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla, Danderyd, Upplands-Bro eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sam:S Kebab AB i Sollentuna

söker vi servispersonal till Hamilton Restaurang allfarvägen 25 19147 Sollentuna Hos oss samlas man för företagsevent, lunch, A La Carte, live musik, Quiz nights, fester och mer.
På Hamilton servera vi Husmans på lunchen, och A La carte

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: androwsteve@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sam:S Kebab AB (org.nr 556845-7195), http://hamiltonsollentuna.se
Sollentunavägen 163-165 (visa karta)
191 47  SOLLENTUNA

Jobbnummer
9748592

Prenumerera på jobb från Sam:S Kebab AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sam:S Kebab AB: