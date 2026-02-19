Restaunrangbiträde
2026-02-19
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Lämna CV på plats gärna.Tack !!!
Vi söker en glad och energisk köksbiträde och pizzabagare Arbetstiderna 14:00-22:00.Tjänsten är på 50 till 100%.
Arbets uppgifterna är ,servering och städning och förberedning och m.m.Du som söker ska kunna flytande Svenska ha fyllt 18 år och vara intresserad av servering ska även vara stresstålig och kunna jobba självgående så som i grupp.
Om oss vi är italiensk restaunrang som ligger i centrum inne i Galerian Generallen .Vårt fokus är att servera det bästa av det italienska köket .Och Håller därför all service och råvaror i toppklass.
Är du intresserad så kom förbi med ditt cv och lämna det till chefen.Våra tider som du kan komma och lämna ditt cv är tisdag-söndag efter kl 11:30.
Välkomna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
kan lämna på restaurang
E-post: maaspirincal@icloud.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare La Italia AB
(org.nr 559191-1168)
Västra Storgatan 39 (visa karta
)
291 31 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Bella Luna Restaurang Jobbnummer
9752563