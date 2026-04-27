Reservdelssäljare
Är du en serviceinriktad och noggrann person med stort teknikintresse? Trivs du att arbeta i en roll med mycket kundkontakt? Då är det kanske dig vi söker!
Som Reservdelssäljare säljer du reservdelar till skogsmaskiner. Du kommer även medverka till optimal lagerhållning, se till att vi har en kundvänlig reservdelsbutik samt ansvara för en del administrativa uppgifter. Du kommer att möta våra kunder både via besök och i telefon och du arbetar för att bevara och utveckla goda kundrelationer.
Se mer om hur det är att jobba hos John Deere här: https://www.youtube.com/watch?v=CJopF3u25nM
Om dig
Som person är du samarbetsinriktad och positiv med en stark servicekänsla. Dessutom är du initiativrik, noggrann och van att ta egna beslut. För att lyckas i rollen ser vi dessutom att du har:
Gymnasieutbildning inom fordonsteknik eller annan teknisk utbildning, gärna med inriktning på tunga fordon eller maskiner, alternativt motsvarande erfarenhet som mekaniker
Ett stort teknikintresse och god teknisk kunskap, gärna med erfarenhet av skogsmaskiner
Erfarenhet av reservdelsarbete och kundkontakter
God vana av att arbeta i affärssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder dig
Ett tryggt och marknadsledande företag i ryggen
Ett härligt team med erfarna och hjälpsamma kollegor
Kontinuerlig kompetensutveckling och utbildning
Generöst friskvårdsbidrag och massage
Företagsbonus
Annat viktigt att veta
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Placering: Jönköping
Dina frågor besvaras av Platschef Peter Hult, 070-681 30 33.
Vi är övertygade om att mångfald och delaktighet gör oss ännu starkare. Om du kan se dig själv som en av oss är du varmt välkommen att skicka in din ansökan via vårt rekryteringsverktyg https://bit.ly/4t4i5xr
Vi hanterar inkomna ansökningar löpande så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 24 maj.
Välkommen till John Deere!
Om arbetsgivaren - John Deere Forestry AB
John Deere är den marknadsledande skogsmaskintillverkaren i världen. Vi har verksamhet i ett stort antal länder med tillverkning av skogsmaskiner i Finland och USA. John Deere Forestry AB är det svenska återförsäljarbolaget för skogsmaskiner med ett stort antal verkstäder runt om i landet. Huvudkontoret ligger i Märsta, norr om Stockholm, där även huvudlagret för reservdelar till de europatillverkade maskinmodellerna finns. Läs mer på www.deere.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb.

John Deere Forestry AB
9877939