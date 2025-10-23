Reservdelsperson till Markverkstad Skaraborg
Har du erfarenhet av logistikstöd eller av lagerarbete? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den reservdelsperson som vi söker till Karlsborg.
Markverkstad Skaraborg
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Skaraborg har verksamhet i Karlsborg och Såtenäs och är en avdelning inom FMTS Markverkstad med cirka 120 medarbetare. Denna tjänst är placerad i Karlsborg. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Du kommer att tillhöra vårt Garnisonslager där även godsmottagning ingår och arbeta tillsammans med 11 andra medarbetare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Reservdelsperson kommer du huvudsakligen att arbeta med reservdelsberedning, säkerställa och kvalitetssäkra underlag för reservdelsbeställning. Avgöra om reservdel ska anskaffas internt eller via extern part. Initiera, bevaka och avsluta kundorder i stödsystem. Olika arbeten på försvarsmaktens materiel och materielsystem kan förekomma. Uppdraget på vårt Garnisonslager är att leverera logistikstöd till Markverkstädernas olika sektioner där vardagen är präglad av varierande arbetsuppgifter och direkt kundkontakt.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår:
• Inköp internt/externt
• Uppföljning av materialhantering och förvaltning av dagliga kundkontakter
• Mottagning, påfyllnad, utlämning av materiel,
• Godshantering
• Övrig lagerhantering såsom inventering och utgallring
• Arbete i vårt digitala system SAP-PRIO
KRAV
Kvalifikationer
• Treårig gymnasieutbildning mot t ex fordon, transport, godshantering eller annan motsvarande utbildning, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
• B-körkort
• God förmåga att utrycka sig i tal och skriftPubliceringsdatum2025-10-23Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har en stark initiativförmåga och trivs med att arbeta självständigt och i team. Du har en god social förmåga och en utpräglad servicekänsla. Som person är du nyfiken, noggrann och har lätt för att prioritera och arbeta strukturerat. Du värdesätter kvalitet i det du gör och har ett flexibelt förhållningssätt.
MERITERANDE
• Erfarenhet av inköp
• Erfarenhet av reservdelshantering och/eller lagerarbete
• Utbildning/kurs med inriktning mot logistik/inköp
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT system PRIO
• Datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel)
• Truckkort
• C-körkort
• Kunskaper i SAP
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid
Arbetsort: Karlsborg
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Niclas Ström 072-962 92 44
Fackliga företrädare
SACO: Håkan Eliasson
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Anders Norén
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-30 Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
