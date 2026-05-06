Reservdelsman - Vikariat (omgående start)
Vi söker en Reservdelsman till ett vikariat med omgående start. Rollen är central i vår servicemarknadsverksamhet och passar dig som har erfarenhet av reservdelsarbete inom fordonsbranschen och trivs i en strukturerad och ansvarsfull roll.
Tjänsten är ett vikariat med anledning av sjukskrivning. Vi ser gärna ett långsiktigt samarbete, och för rätt person kan det finnas möjligheter till andra öppningar inom företaget framöver.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Registrering och administration av reservdelar i affärssystem
Inköp av lagerförda reservdelar och uppföljning mot huvudlager
Säkerställa beställningspunkter, lagerkvantiteter och prisjusteringar
Order-, garanti- och viss RMA-hantering
Säkerställa tillgång till manualer och sprängskisser
Stöd vid Direkt Leverans-beställningar
Bidra till ständiga förbättringar
Vem är du?
Du har gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet från fordonsbranschen, med god vana av reservdelshantering
Du har god data- och telefonvana samt erfarenhet av affärssystem, gärna Pyramid
Du är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att planera och prioritera
Du är kundorienterad med ett professionellt bemötande
Du trivs med samarbete och är prestigelös och lösningsorienteradÖvrig information
Placering i Sollebrunn eller Mölndal
Möjlighet till hybridarbete finns, men tjänsten utgår från angiven placeringsort
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start omgående.
Varaktigheten är beräknad till ca 6-12 månader, eller så länge ordinarie innehavare är ledigSå ansöker du
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas omgående, så vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryteringsföretag.
Personuppgiftshantering J&B Maskinteknik AB, org.nr. 556490-2996, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna rekrytering. Läs vår policy om hur vi behandlar dina personuppgifter: integritetspolicy-rekrytering-meko_sverige.pdf
Personlighet är viktigt för oss! Därför ber vi alla som söker jobb hos oss att svara på ett kort test. Det ger oss möjlighet att få en mer objektiv bild av dig som person och kommer att användas som en del av beslutsunderlaget i urvalet. Länken till testet skickas ut i ett separat mail i samband med din ansökan och vi vill be dig svara på testet så snart du kan.Vill du veta mer om oss?Kolla in vår karriärsida och upptäck hur det är att jobba hos MEKO - och vilka möjligheter som väntar just nu.
J & B Maskinteknik AB erbjuder unika helhetslösningar för hela fordonsindustrin med rätt produktportfölj, bred expertis och tillgänglig serviceorganisation i hela landet utförs installation, underhåll och kalibrering av verkstadsutrustning. Historian i bolaget sträcker sig ända sedan 1933 och huvudkontor, egen serviceverkstad, med stort tillhörande produkt- & reservdelslager finns idag i Mölndal, strax söder om Göteborg. Med hela fordonsindustrin som kunder: bilprovningar, OE, övrig verkstad, stat, kommun, tunga fordonssidan & däckfackhandel så är vi en trygg ackrediterad och kvalitetssäkrad partner av helhetslösningar optimerade för den specifika verksamhetens behov. Från projektering och utrustning till logistik, installation, underhåll & kalibrering - ett självklart val från start till mål. J & B Maskinteknik AB ingår sedan 2015 i Meko AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J & B Maskinteknik AB
