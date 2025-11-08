Reservdelsansvarig till RemaSawco
Vill du arbeta praktiskt med hela flödet - från kundförfrågan och offert till plock, pack och leverans - och samtidigt bidra till att skapa struktur och kvalitet i företagets reservdelshantering?
Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Som Reservdelsansvarig blir du en nyckelperson i RemaSawcos dagliga verksamhet. Du ansvarar för hela kedjan - från kundförfrågan och offert till paketering och leverans - och ser till att varje steg utförs med kvalitet, precision och god service.Rollen kombinerar kundkontakt, administration och praktiskt arbete. Du kommer att hantera kundförfrågningar, ta fram offerter, registrera ordrar, plocka och skicka reservdelar samt bidra till att utveckla effektiva rutiner. Eftersom tjänsten är ny får du en central roll i att bygga upp och forma strukturer och arbetssätt - ett uppdrag som passar dig som trivs med ansvar, ordning och förbättringsarbete. Du arbetar nära Serviceledaren och samarbetar med kollegor inom både service och logistik
Du erbjuds
• En central roll i ett företag i spännande tillväxtfas
• Möjlighet att påverka och utveckla nya rutiner och processer
• Fast heltidsanställning med arbetstid 07.00-16.00 eller 08.00-17.00
Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
• Ta emot och hantera kundförfrågningar via telefon och e-post
• Upprätta offerter och prisförslag till kunder
• Registrera ordrar och följa upp leveranser
• Plocka, packa och skicka reservdelar
• Samordna med lager, service och inköp för att säkerställa leveransprecision
• Bidra till förbättrade rutiner och ökad struktur i administrativa flöden
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av administrativt arbete inom order, logistik eller inköp
• Har vana av praktiska arbetsuppgifter, gärna inom lager eller reservdelshantering
• Är strukturerad, noggrann och självgående
• Har god kommunikativ förmåga och trivs i kunddialoger
• Har ekonomisk förståelse och sinne för affärer
• Är van vid att arbeta i system - gärna Visma
• Trivs i en miljö där du både hanterar dagliga rutiner och förbättrar arbetssätt
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av truckkörning (truckkort)
• Erfarenhet av att effektivisera logistikflödenDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är lugn, metodisk och trygg i ditt arbetssätt.
Du motiveras av att skapa struktur och tydlighet i nya processer och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Eftersom rollen är ny kommer du att spela en viktig roll i att forma rutiner och arbetssätt - något du ser som en stimulerande och utvecklande uppgift. Du trivs i en miljö där man samarbetar och hjälper varandra, samtidigt som du tar eget ansvar och driver ditt arbete framåt med engagemang och noggrannhet.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest:
• ett personlighetstest
• ett test i kognitiv förmåga.
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Välkomen till RemaSawco - där teknik möter framtidens sågverk
Hos RemaSawco får du vara med och digitalisera en av världens äldsta branscher - och göra det på riktigt. Med rötter som sträcker sig tillbaka till 1954 och en stark förankring i svensk ingenjörskonst, är de idag en ledande aktör inom smarta lösningar för sågverksindustrin. De utvecklar system och produkter som kombinerar avancerad bildanalys, skanningsteknik och datadriven optimering - allt för att hjälpa våra kunder att såga smartare, mer hållbart och med minskat spill. De erbjuder kompletta lösningar för hela sågverksprocessen - från timmersortering till brädhantering - och har samtidigt ett av marknadens mest innovativa erbjudanden inom digitala tjänster. Deras system gör det möjligt att analysera varje stock, optimera varje skär och följa varje bräda - hela vägen genom processen.Men det som verkligen gör dem unika är inte bara tekniken - det är människorna. På deras kontor i Sverige, Norge och Finland arbetar cirka 50 engagerade medarbetare nära varandra och nära våra kunder. Över 30 % av dem arbetar med forskning och utveckling, och deras organisation präglas av korta beslutsvägar, stark laganda och stor frihet under ansvar.
Rema är en del av börsnoterade Image Systems Group, vilket ger både stabilitet och möjligheter till fortsatt tillväxt - i Sverige och internationellt. Vi går in i framtiden med starkt fokus på produktutveckling och siktet inställt på fortsatt expansion. Deras vision? Att möjliggöra för världens mest progressiva sågverk att producera på topp - och samtidigt bidra till ett mer hållbart skogsbruk. Om du delar den visionen, och vill arbeta med ny teknik som gör verklig skillnad, då tror vi att du kommer att trivas hos dem. Varaktighet, arbetstid, etc.
