Resande Servicetekniker
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2025-09-20
Vår kund, en innovativ aktör inom biometrisk identifiering, utvecklar banbrytande produkter med global räckvidd. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och internationell miljö, där du bidrar till att forma framtidens säkerhetslösningar och möta kunder runt om i Sverige.
OM TJÄNSTEN
I denna roll som Resande servicetekniker kommer du att vara vår kunds ansikte utåt och säkerställa högkvalitativ service och support till deras kunder. Du kommer att arbeta med installation, underhåll och felsökning av avancerad biometrisk utrustning, både på plats hos kund och från kontoret. Rollen innebär mycket eget ansvar och nära samarbete med ett dedikerat och prestigelöst team.
Inledningsvis är detta ett konsultuppdrag på cirka 3 månader, med chans till en långsiktig anställning för rätt person. Under dessa 3 månader så kommer det vara mycket resande i tjänsten runt om i Sverige så det är viktigt att det fungerar för dig att vara borta ibland hela arbetsveckor. Det intensiva resande under denna period beror på ett specifikt projekt, och det kommer inte vara lika vanligt förekommande om tjänsten skulle bli på längre sikt.
Du erbjuds
Du får arbeta med en egenutvecklad produkt och möjlighet att påverka dess utveckling. Vår kund erbjuder en platt organisation, ett spännande internationellt sammanhang med kollegor från olika länder, samt unika resmöjligheter som ger dig chansen att upptäcka världen.
Dina arbetsuppgifter
Som Servicetekniker kommer du att vara central i att leverera teknisk support och installationstjänster för vår kunds innovativa produkter. Detta innefattar allt från att hantera felanmälningar, utföra komplex felsökning och underhåll, till att installera ny utrustning och utbilda användare. Du kommer att hantera både hård- och mjukvarurelaterade ärenden, ofta i en dynamisk miljö ute hos kund, vilket kräver både teknisk skicklighet och utmärkt kommunikationsförmåga.
• Ge teknisk support till kunder via e-post och telefon
• Installera och driftsätta ny utrustning hos kunder
• Utbilda slutanvändare i produktens funktioner
• Utföra felsökning och problemlösning på plats hos kund
• Renovera maskiner som returnerats från kunder
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieutbildning
• Har ett stort tekniskt intresse och gärna arbetar hands-on
• God förmåga att förstå interaktion mellan hårdvara och mjukvara (främst Windows-miljö)
• Mycket goda kunskaper i både svenska och engelska då det behövs i dialog med kunder
• Är flexibel med resor i tjänst
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av fältarbete eller kundnära service (t.ex. larmtekniker, servicetekniker eller liknande)
• Kännedom om kamerateknik
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid
Ersättning
Enligt avtal
Så ansöker du
