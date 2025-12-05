Reporter till VD-tidningen - vikariat
2025-12-05
Om jobbet
VD-tidningen är Sveriges enda facktidning som helt fokuserar på vd-rollen. Vi bevakar vd:ns arbete genom intervjuer, analyser och case och arrangerar även flera årliga event där redaktionen modererar samtal och programpunkter.
Nu söker vi en reporter för ett vikariat på heltid till minst oktober 2026.
Rollen kombinerar skrivande och redaktörsarbete. Du producerar artiklar för sajt och tidning, gör intervjuer, formulerar vinklar och arbetar med urval och paketering av material till återkommande nyhetsbrev. Eftersom delar av tjänsten rör chefer och ledarskap är intresse för de frågorna meriterande.
Vi tror att du är i början av din karriär och vill växa i rollen som fackjournalist.Publiceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
• skriva nyheter, analyser, case och intervjuer
• identifiera relevanta frågor och egna uppslag
• göra urval och strukturera material till nyhetsbrev
• delta i redaktionens planering
• möjlighet att vara moderator på vissa eventKvalifikationer
• mycket god förmåga att skriva klart och begripligt
• intresse för näringsliv, ledarskap och samhällsfrågor
• förmåga att snabbt sätta dig in i nya ämnen
• god arbetsstruktur och eget driv
• svenska och engelska på hög nivå
Meriterande men inte krav: vana av webbpublicering, sökmotoroptimering och grundläggande bildhantering (Affinity Photo).Om företaget
VD-tidningen består av en digital premiumtjänst, ett magasin som ges ut sex gånger per år samt flera årliga event och konferenser för vd:ar i små och medelstora företag. Den är en del av det växande förlaget Pauser Media, tillsammans med titlarna Kvalitetsmagasinet, Miljö & Utveckling och Techtidningen.
Redaktionen ligger i Slakthusområdet, ett område under utveckling med närhet till restauranger och service samt goda kommunikationer.
Vi erbjuder
• arbetsuppgifter med ansvar och utvecklingsmöjligheter
• kombination av skrivande och redaktörskap
• kollegor med lång erfarenhet av fackjournalistik
• arbetsplats nära tunnelbana och tvärbana
• kollektivavtal, friskvård, tjänstepension och fast lönSå ansöker du
Skicka CV och arbetsprover till rekrytering@pausermedia.se
Ange "VD-tidningen - vikariat" i ämnesraden.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Här kan du läsa Vd-tidningen: https://vdtidningen.se/
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
