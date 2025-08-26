Reparatör till stenmaterial NCC Södra Sandby
Ncc AB / Maskinreparatörsjobb / Lund Visa alla maskinreparatörsjobb i Lund
2025-08-26
Nu söker vi på NCC Industry Stone Material en reparatör/mekaniker till vår krossanläggning i Södra Sandby, Lund. Skulle du tycka att det är roligt, utvecklande och stimulerande att vara en del av ett av Sveriges ledande bolag inom produktion av stenmaterial så ska du söka detta arbete.
Rollen som reparatör
Arbetet består av att genomföra reparations- och underhållsarbete, både akuta reparationer och dagligt underhåll på såväl vår krossanläggning som våra fordon och maskiner.Publiceringsdatum2025-08-26Profil
Du ska ha goda reparationskunskaper och det är en fördel om du har erfarenhet från krossar och siktanläggningar. Vi ser även att du har erfarenhet av hydraulik. Meriterande för tjänsten är att kunna läsa av el- och/eller hydraulscheman.
Vi söker dig som tycker om att jobba i en liten, sammansvetsad grupp. Du är lyhörd och serviceinriktad. Ordning och reda på arbetsplatsen är en självklarhet för dig och du tycker om att arbeta med människor. Du är flexibel och ansvarstagande samt van att arbeta i en miljö där tempot stundtals är högt. Du står bakom våra värderingar om ärlighet, tillit och respekt, och du lever efter våra Star Behaviors. Dessa innebär att du visar passion för ditt arbete, samarbetar effektivt, agerar med omtanke och håller vad du lovar.
B-körkort är ett krav, Hjullastare godshantering är meriterande.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med skiftgång. Provanställning kommer att tillämpas. Placeringsort är Södra Sandby, Lund.
NCC erbjuder
Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra. Därför erbjuder vi dig som arbetar hos oss ett stort utbud av personalförmåner. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare. Det ger en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning.
NCC ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför.
Kontakt och ansökan
Registrera din ansökan och ditt CV nedan. Urval sker löpande så ansök därför så snart som möjligt, sista ansökningsdag är den 2025-09-30.
Vid frågor kontakta gärna Supervisor, David Lindström, tfn 0706-36 13 74.
Varmt välkommen med din ansökan!
I enlighet med NCCs säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtester på våra slutkandidater.
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder.
Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur, grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC - ett av de ledande företagen i Norden.
Heltid Ersättning
Individuell lön, enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NCC AB
(org.nr 556034-5174) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Jobbnummer
9477024