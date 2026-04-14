Rental Operations Agent
2026-04-14
Rental Operations Agent är ansvariga för att hjälpa kunder med deras olika behov vid uthyrning av fordon samt att marknadsföra företagets tjänster och produkter. Den här rollen inefattar kundkontakt, hantering och behandling av uthyrningsavtal och betalningar samt att ge information om priser för uthyrning och policyer. En Rental Operations Agent kan också vara ansvarig för att checka in och ut fordon, utföra inspektioner samt merförsäljning av produkter och tjänster. Den här rollen kräver vanligtvis en förmåga till utomordentlig kundservice, förmågan att sälja och att arbeta i en miljö med ett högt tempo.
Några specifika ansvarsområden för en Rental Operations Agent kan inkludera:
Välkomna kunder och lyssna på deras behov för att avgöra det bästa hyresalternativet
Hantera hyresavtal och betalningar, ge information om kostnader för uthyrning, policyer och tillgängliga fordon
Merförsäljning av ytterligare produkter och tjänster, så som försäkring och GPS navigationssystem
Beskriva och förtydliga den slutgiltiga kostnaden för kunderna och säkerställa att kunden signerar uthyrningsavtalet
Hjälpa kunder med vägbeskrivning och reseinformation
Upprätthålla korrekta register och slutföra pappersarbete
Genomföra dagliga backoffice-uppgifter (hantera email, förbereda stationens rapporter)
Inskeptera fordon för att identifiera skador eller problem och dokumentera dessa genom att använda lämpliga verktyg och utvärdera om några nödvändiga ändringar krävs
Utföra noggranna inspektioner av fordon och säkerställa att fordonet är förberett för nästa bilhyra
Säkerställa att parkeringen för uthyrningsfordonen är organiserad och välskött
Lösa kundernas klagomål och problem på ett professionellt sätt och i rätt tid
Säkerställa att säkert och säkerhetsföreskrifter alltid följs
Krav:
Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå
Flytande Engelska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice, speciellt från biluthyrningsbranchen, detaljhandel eller hotellbranchen, med 1-2 år att föredra.
Giltigt B körkort utan anmärkningar
Öppen för att arbeta flexibla scheman, inklusive helger
Bevisade färdigheter i kommunikation med andra människor
En naturlig lagspelare
Visad förmåga att hantera flera saker samtidigt och att presetera väl i en miljö med högt tempo
En vänlig, optimistisk och proaktiv attityd
Noter: Rollen ovan är en kombination av Rental Sales Agent och Rental Return Agent roll och ansvarsområden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
org.nr 556102-2822
För detta jobb krävs körkort.
Stockholm Dt Jobbnummer
9854207