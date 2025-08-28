Reningsverkstekniker
Cambrex Karlskoga AB / Driftmaskinistjobb / Karlskoga Visa alla driftmaskinistjobb i Karlskoga
2025-08-28
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cambrex Karlskoga AB i Karlskoga
Cambrex Karlskoga är ett dynamiskt och växande företag inom läkemedelsindustrin, med spetskompetens inom avancerad organisk kemi. Vi utvecklar och optimerar kemiska processer för att tillverka aktiva läkemedelssubstanser (API) och intermediat som är avgörande komponenter i moderna läkemedel för att förbättra livskvaliteten världen över.
Med cirka 500 medarbetare är vi en viktig del av den globala Cambrexkoncernen, som är verksam inom innovativ kemi och läkemedelsutveckling. Vår anläggning i Karlskoga kombinerar lokal expertis med internationell räckvidd, och vi är stolta över att bidra till en tryggare och friskare framtid.
På Cambrex Karlskoga får du mer än bara ett jobb, du får en meningsfull karriär där du är med och gör verklig skillnad. Här bidrar du till utvecklingen av läkemedel som räddar liv och förbättrar människors hälsa världen över.
Vi erbjuder en trygg och hållbar arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Du får arbeta i en organisation som värdesätter långsiktighet, ansvar och ständig förbättring. Samtidigt blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team, där gemenskapen är stark och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt, både lokalt och globalt!
Reningsverkstekniker, Cambrex Reningsverk
Cambrex Karlskoga ansvarar för driften av Reningsverket på Björkborns industriområde. Stora delar av industriområdets processavloppsvatten omhändertas för behandling och rening innan utsläpp till recipienten, sjön Möckeln. Reningsverket har stegvis under åren kompletterats med olika biologiska reningssteg och består idag huvudsakligen av denitrifikation, nitrifikation och oxidation av TOC.
Reningsverket tillhör vår avdelning för HSE (Health, Safety, Environment). HSE-avdelningen är en stödfunktion med specialistkompetens inom områdena miljöövervakning, miljöanalys, avfallshantering, kemikaliesäkerhet och processäkerhet. Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som reningsverkstekniker på Reningsverket är ditt huvudsakliga uppdrag att delta i drift och skötsel av reningsverket och tillsammans med övriga kollegor i teamet tillse att verket fungerar så optimalt som möjligt.
I arbetet ingår bland annat att övervaka reningsverkets driftsparametrar i vårt övervakningssystem, samt i reningsverkets laboratorium, utföra analyser på det processavloppsvatten som belastar reningsverket. I arbetet ingår även mekaniskt arbete i form av pumpbyten, mekaniska renoveringar i olika omfattning, och enklare ombyggnationer eller liknande. Du kommer att hantera kemikalier, kalibrera pH-givare och syregivare, och utföra olika former av rengöringsarbeten. Truckkörning, hantera drift av vår slamanläggning, och analyser av polymertillsatser för våra sedimenteringsbassänger och centrifug är också arbetsuppgifter som ingår i tjänsten. För att säkerställa tillgängligheten i anläggningen kommer du att utföra olika förebyggande underhållsinsatser såsom oljebyten, test av säkerhetsfunktioner, smörjning, och larmtester.
Eftersom tillverkning sker dygnet runt i våra fabriker ingår beredskapstjänstgöring i tjänsten.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har goda kunskaper och erfarenhet i olika former av underhållsarbeten såsom byte/renovering av pumpar, lagerbyten, enklare rördragning. Har du även erfarenhet från processteknik eller drift av maskin eller reningsanläggningar är det en merit.
Reningsverket är i en utvecklingsfas där vi ser att bidrar med driv, entusiasm, idéer och framför allt en positiv attityd till att vilja driva anläggningen framåt i alla avseenden. Du kommer att ingå i ett väl fungerande team där vi hjälps åt och stöttar varandra.
Körkort B är ett krav.
Du ska kunna uttrycka dig både muntligt och skriftligt på svenska och ha grundläggande kunskaper i engelska.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
VI ERBJUDER DIG
Rollen som reningsverkstekniker ger dig ett omväxlande och utmanande arbete med en bred bas för goda utvecklingsmöjligheter. Som ny arbetskamrat i vårt team på reningsverket kommer vi att ge dig det stöd du behöver för att lära dig reningsverkets processer och de i arbetet ingående arbetsuppgifterna.
Cambrex har stort fokus på hälsa och säkerhet, samt ett väl fungerande kvalitetsarbete/system som ger oss medarbetare ett stort stöd i vardagen.
Inom företaget finns en bred omfattning av experter inom olika områden där vi delar med oss av våra kunskaper.
KONTAKTINFORMATION OCH ANSÖKAN
Har du frågor angående tjänsten? Kontakta Alexander La Motte, Chef Reningsverket på tfn 073-361 92 17. Har du frågor kring rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Alva Samuelsson, HR Business Partner, mail: alva.samuelsson@cambrex.com
.Facklig kontakt
Lars-Ove Björlin, tfn 073-801 90 80.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cambrex Karlskoga AB
(org.nr 556013-6235)
Björkborns Industriområde (visa karta
)
691 33 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9481186