Renhållningschaufför
2026-02-18
Vi söker nu för kunds räkning renhållningschaufförer som ska köra i Eslöv med omnejd.Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Renhållningschaufför med rutter i Eslöv med omnejd.
Du kommer att samla in hushållsavfall med 4-facksbil.
Registrering i handdator.
Vara företagets ansikte ut mot kunderna.
Vårda och rengöra ditt arbetsfordon.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Du som söker har en bakgrund som lastbilschaufför och du får gärna ha kört renhållningsbil eller liknande.
Meriterande om du kört bakgavellastare.
Krav är C-kort och YKB.
Du har viss kunskap och erfarenhet av registrering i dator.
Som person är du en stark lagspelare, social, flexibel och serviceorienterad. Du får inte heller vara rädd för att hugga i.
Information och kontakt
Arbetstid är heltid, mån-fred. Arbetet är förlagt på 2-skift. 05:30-13:45 och 13:45-22:30
Vi tillämpar löpande urval, så skicka din ansökan redan idag.
Har du frågor angående tjänsten kontakta Johan Persson 046-540 85 93
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
