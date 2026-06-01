Renhållnings chaufför
2026-06-01
Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund som ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall i kommunerna Kalmar, Nybro, Torsås, Mörbylånga, Oskarshamn, Vetlanda, Uppvidinge och Sävsjö. Vi är ca 100 medarbetare i olika roller men som alla jobbar för att på bästa sätt samla in, ta emot och behandla hushållens avfall.
Vi har flera spännande förändringar att se fram emot hos oss under 2026. I samtliga medlemskommuner kommer vi byta insamlingssystem och gå över till fastighetsnära insamling med fyrfackskärl. I samband med detta byter vi också ut alla insamlingsfordon till helt nya bilar.
1 plats(er).
Som anställd hos oss är du vår viktigaste ambassadör. Vi söker dig som inte bara gillar att köra bil utan som också förstår värdet av ett gott kundbemötande och vill ge kommuninvånarna bästa möjliga service varje dag. Hos oss erbjuds du som b-bils chaufför ett omväxlande och aktivt arbete med högt tempo, mycket rörelse och nära samarbete med kollegor.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att leverera sopkärl till kund med en 3,5 ton lastbil med bakgavellyft. Arbetet utförs med hjälp av navigation & systemstöd där samtliga leveranser och eventuella avvikelser registreras digitalt i fordonsdator.
Arbetet utförs i till största del ensam men också med kollegor runt hörnet där vi värdesätter samarbete högt – vi hjälps åt, tar gemensamt ansvar för uppgifterna och stöttar varandra när en kollega behöver hjälp, för att säkerställa att arbetet alltid utförs med hög kvalitet och säkerhet.
För tjänsten krävs B-körkort. Vi söker dig som tar ansvar, är driven och har en stark vilja att bidra och göra skillnad i det dagliga arbetet. Med engagemang, arbetsglädje och ett lösningsorienterat förhållningssätt blir du en viktig del av verksamheten och en självklar lagspelare.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Kvällstid. 14.00-22.15
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329016".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kretslopp Sydost
(org.nr 222000-1883)
391 28 Kalmar
)
391 28 KALMAR
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsledare
Joakim Axelsson joakim.axelsson@kretsloppsydost.se 072-460 77 97 Jobbnummer
9940521