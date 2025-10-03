Release Manager - Södertälje
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2025-10-03
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Södertälje
, Botkyrka
, Järfälla
, Sundbyberg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en Release Manager för att säkerställa kvaliteten och den tidsenliga leveransen av grundläggande mjukvara och kalibrering för inbäddade system. I denna roll kommer du att vara en central del i att koordinera och förbättra mjukvaruleveransprocesser, kalibreringsprocesser och verktyg.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Koordinera och övervaka leveranser av kalibreringsmjukvara över olika projekt.
Samarbeta med projektledning och utvecklingsteam för att åtgärda avvikelser i leveranser.
Bygga och släppa mjukvarupaket för produktion och eftermarknad.
Hantera och genomföra extraleveranser för att åtgärda kvalitetsproblem som uppstått i fält.
Underhålla och uppdatera kalibreringsbiblioteket och tillhörande databaser.
Kontinuerligt förbättra och säkerställa kvaliteten på kalibreringsprocesser och arbetsflöden.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Du har en kandidatexamen eller masterexamen inom teknik (t.ex. Industriell Ekonomi, System- och Teknologistudier eller motsvarande).
Du har några års erfarenhet av mjukvaruleveransprocesser för inbäddade system och diagnostik.
Du har erfarenhet av lean utvecklingsprinciper och agila arbetsmiljöer.
Du har starka kommunikationsförmågor och en samarbetsinriktad inställning.
Du har hög tålamod och uthållighet.
Du är självgående och har ett proaktivt förhållningssätt till problemlösning.
Du behärskar svenska eller engelska på en hög nivå.
Startdatum: 2025-10-20
Slutdatum: 2026-04-20
Ansök senast: 9 oktober 2025
About Rasulson Consulting
Rasulson Consulting is a specialized staffing and recruitment firm focused on the IT sector. We collaborate with leading tech companies and innovative startups to provide exciting career opportunities for individuals passionate about digital development. With our deep technical expertise and extensive network, we efficiently match the right talents with the right assignments. At Rasulson Consulting, you'll receive personalized guidance, regular feedback, and the chance to take the next step in your IT career Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
151 34 SÖDERTÄLJE Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 076 310 18 26 Jobbnummer
9539980