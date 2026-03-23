Rektor till SiS ungdomshem Långanäs!
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Långanäs tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi utvecklar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som rektor på SiS ett meningsfullt arbete där du ansvarar för skolverksamheten på ett av våra ungdomshem. Som rektor på SiS ungdomshem Långanäs får du vara med i ett spännande nystartsläge då Långanäs fått en helt ny skolbyggnad som öppnat hösten 2025. Du kommer att ansvara för driften av skolan samt implementeringen av goda strukturer och ett nytt arbetssätt. Du rapporterar till institutionschefen och ingår i institutionens ledningsgrupp. Du ingår också i den nationella rektorsgruppen som består av 22 rektorer som leds av skolchef och Sektionen för skola på huvudkontoret.Som rektor har du det övergripande ansvaret för att driva skolan utifrån rådande författningar samt är skolans pedagogiska ledare med personal-, ekonomi-, resultat- och arbetsmiljöansvar. Du har det övergripande ansvaret för den pedagogiska utvecklingen av skolan och att undervisningen riktas mot de nationella målen.
Långanäs ungdomshem kommer ha 36 platser och ta emot pojkar i åldrarna 16-20 år. Eleverna är vanligtvis icke-skolpliktiga och läser inom ramen för introduktionsprogrammet, individuellt alternativ, men det kan förekomma skolpliktiga elever samt elever inom ramen för de anpassade skolformerna. Majoriteten av eleverna hos SiS har haft svårigheter i skolarbetet och har stora behov av att kompensera för bristande skolgång. Undervisningen bedrivs i mindre undervisningsgrupper.Kvalifikationer
För att passa i rollen behöver du ha goda förutsättningar att utöva ett gott ledarskap, vilket innebär att du tar ansvar för helheten och förverkligar SiS vision och mål genom ett utvecklande kvalitetsarbete. Du tar tag i utmaningar och agerar med mod. Du är en god förebild och visar tillit till dina medarbetare och kollegors kompetens samt uppmuntrar dem till utveckling och att ta eget ansvar. Du involverar dina medarbetare i vårt utvecklingsarbete och skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och för en lärande organisation. Uppdraget som rektor kräver en god förmåga till samarbete både inom institutionen och med våra samarbetspartners inom socialtjänst och utbildningsförvaltning för en kontinuerlig skolgång där elevernas rätt till utbildning är central.
Du ska också ha:
• Ämneslärarexamen och flerårig erfarenhet av arbete på högstadiet/gymnasiet.
• Erfarenhet från arbetsledande funktion inom skola
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Körkort B
Det är meriterande om du:
• Rektorsutbildning eller pågående rektorsutbildning
• Har erfarenhet från gymnasiets introduktionsprogram
• Har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Är specialpedagog, speciallärare eller studie- och yrkesvägledare
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (dagtid) och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.
För detta jobb krävs körkort.
Kontakt
Institutionschef
Mikael Stålberg Mikael.Stalberg@stat-inst.se 010-453 36 01 Jobbnummer
