Rektor till Förskoleförvaltningen
Borås kommun / Pedagogchefsjobb / Borås Visa alla pedagogchefsjobb i Borås
2025-10-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Förskolan är barnens hus, med barnets bästa i fokus. Vi ser en förskola som ger våra barn bästa möjliga förutsättningar för att leva i ett samhälle i utveckling. En förskola som främjar kreativitet, framtidstro och hållbar utveckling. En konkurrenskraftig förskola som sätter fokus på lärande i ett livslångt perspektiv. Vill du vara med och fortsätta utveckla en verksamhet för morgondagens medborgare?
I förvaltningen arbetar ca 1500 medarbetare och verksamhet bedrivs i 66 förskolor och 6 öppna förskolor inkl. 4 familjecentraler. Vi har byggt upp en organisation som präglas av ett kommunikativt ledarskap där ökad delaktighet och inflytande från barn, föräldrar och medarbetare är ett viktigt led i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi anser att en nyckel till framgång är ett tydligt ledarskap och att ett professionellt stöd till chefer och verksamhet är avgörande för en god måluppfyllelse.
Vår ledning präglas av ett tillåtande klimat där vi vågar vara nytänkande och kreativa. Vill du bli en av oss?
Rektor till FörskoleförvaltningenPubliceringsdatum2025-10-16Dina arbetsuppgifter
Vi sökerdig som vill vara med i den fortsatta utvecklingen av verksamheten i Borås. Som rektor leder du arbetet på två förskolor i Viskaforsområdet, Pumpkällagårdens förskola och Herrgårdslekens förskola. Det går att läsa mer om dessa förskolor på Förskolor - Borås Stad
På dessa båda förskolor kommer du ansvara för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Rektor planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamhetens kvalitet genom ett systematiskt uppföljnings- och kvalitetsarbete och ansvarar för delaktighet och inflytande för barn, föräldrar och personal. Du ingår i förskolans ledning och ska tillsammans med 51 andra engagerade rektorer och tre verksamhetschefer verka för en verksamhet med god och likvärdig kvalitet med fokus på dem vi är till för; våra barn.
För att du ska kunna fokusera på ditt uppdrag som pedagogisk ledare har du stöd från förvaltningen i flera olika processer. Här finns tillgång till HR-specialist, ekonom, administrativt stöd, barnhälsa och en enhet för kvalitets- och utvecklingsfrågor. Samverkan inom staden tillsammans med övriga enhetschefer och fackliga representanter ingår som en naturlig del i ditt arbete där du inser värdet av att arbeta utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Som rektor i Förskoleförvaltningen får du möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom skräddarsydda utbildningar.
Övrig information
Inom Borås Stad vill vi skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbete och fritid. Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, goda arbetsvillkor och professionella arbetskamrater erbjuder vi personalförmåner för att du som medarbetare ska trivas och må bra, både fysiskt och psykiskt.
Vill du veta mer om våra förmåner kan du läsa vidare på ersättningar och förmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig med pedagogisk högskoleexamen och erfarenhet av pedagogisk verksamhet. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och har god förståelse för systematiskt kvalitetsarbetet. Du har erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor och förändringsarbete med gott resultat.
Du är en entusiasmerande person som har mycket god kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift. Du är positiv och har förmåga att se möjligheter och handlingsalternativ i komplexa och utmanande situationer. Som person ska du vara drivande och utvecklingsorienterad, van vid att ta eget ansvar samtidigt som du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och en prestigelös inställning. Du är noggrann, strukturerad och trivs med att arbeta med många olika uppgifter samtidigt i en föränderlig verksamhet. Du har förmåga att skapa delaktighet och samsyn kring uppdraget att utveckla en verksamhet som tillvaratar och ger våra barn lust att lära och möjlighet att lyckas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "23:2025:030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Jonas Sahlberg 0734-32 78 77 Jobbnummer
9560735