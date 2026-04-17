Rektor, Södra grundskoleområdet

I Sandvikens kommun gör vi varandra bättre. Vår kultur präglas av helhetssyn, samverkan och dialog, där chefer och medarbetare tillsammans skapar värde för Sandvikens medborgare.
När vi tar tillvara på varandras olikheter och arbetar mot gemensamma mål, bygger vi en hållbar, utvecklande och framgångsrik kommun. Tillsammans gör vi Sandvikens kommun bättre!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun, våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss?
Besök gärna våra sidor: https://sandviken.se/arbete-och-karriar
I Sandvikens kommunala grundskolor arbetar vi i en kultur där samarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete går hand i hand. Här skapas en trygg och stödjande miljö med höga förväntningar, vilket ger elever goda möjligheter att nå sina mål. Digital utveckling har länge varit en naturlig del av vår verksamhet och varje elev har tillgång till en egen dator som stöd i undervisningen. Vår gemensamma värdegrund och en organisation med nära beslutsvägar bidrar till delaktighet, tydlighet och goda möjligheter till utveckling.
Kunskapsförvaltningens grundskolor är organiserade i tre grundskoleområden: Centrala, Västra och Södra. Nu söker vi en rektor till Södra grundskoleområdet, som omfattar Björksätraskolan F-9, Jernvallsskolan F-6 och Sätra skola F-6. Uppdraget erbjuder ett nära och strategiskt ledarskap med goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.
Arbetsuppgifter
Som rektor för Södra grundskoleområdet får du ett uppdrag med tydligt ansvar och reella möjligheter att göra skillnad. Du leder, samordnar och utvecklar dina skolor mot gemensamma mål, med elevens lärande och utveckling som självklar utgångspunkt. Rollen innebär ett strategiskt helhetsansvar där pedagogiskt ledarskap, likvärdighet och ökade skolresultat står i fokus.
Du rapporterar till verksamhetschef för grundskolan och ingår i grundskolans ledningsgrupp tillsammans med två andra rektorer, samt rektor för anpassad grundskola. Tillsammans tar ni ansvar för hela grundskolan, utvecklar gemensamma förhållningssätt och säkerställer att beslut får genomslag i verksamheten. Här förväntas du bidra aktivt i analys, prioriteringar och genomförande.
Södra grundskoleområdet består av skolor med olika förutsättningar. Uppdraget handlar om att hålla ihop området som helhet och ta tillvara varje skolas specifika behov.
Du bidrar genom att:
* Leda andra chefer och bygga samsyn, samarbete och en sammanhållen verksamhet
* Ansvara för ett systematiskt och hållbart kvalitetsarbete, inom det egna området och i grundskolan som helhet
* Ha övergripande ansvar för ekonomi, personal och strategiskt administrativt arbete, inklusive rapportering i Hypergene
Som rektor är du också en tydlig och förtroendeskapande företrädare för Sandvikens kommun och samverkar med olika parter, både inom och utanför förvaltningen.
Vi gör varandra bättre genom att:
* Ta gemensamt ansvar för helhet, kvalitet och långsiktig utveckling
* Samarbeta nära i ledningsgruppen och dra nytta av varandras kompetenser
* Se och ta ansvar för det gemensamma uppdraget att skapa ett utbildningssystem där alla barn och elever, oavsett bakgrund, ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt

Kvalifikationer
Uppdraget kräver ett tydligt, tillitsbaserat och närvarande ledarskap som skapar engagemang och delaktighet. Du leder och motiverar andra chefer och ledare, ger tydliga mandat och bygger gemensam förståelse för uppdraget. Du kommunicerar klart, säkerställer att förväntningar är tydliga för alla berörda och följer upp så att mål omsätts i konkret handling.
Rollen kräver också ett strategiskt förhållningssätt och gott omdöme. Du ser på frågor i ett brett perspektiv, gör medvetna prioriteringar och kopplar det dagliga arbetet till långsiktig skolutveckling. Du väger samman komplex information och fattar välgrundade beslut även i svåra situationer, alltid med elevens bästa som utgångspunkt.
För uppdraget krävs:
* Relevant akademisk utbildning
* Dokumenterad erfarenhet av skolledaruppdrag om minst 3 år
* God kommunikativ förmåga i svenska, i både tal och skrift
* God kunskap inom digitalisering, administration och ekonomi samt vana att arbeta i olika system
Erfarenhet av att leda andra chefer är meriterande, liksom genomförd rektorsutbildning.
Innan anställning kan påbörjas krävs att du visar upp ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola och förskola. Du ansöker om utdraget via Polisens webbplats: https://polisen.se
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor: https://sandviken.se/hellosandviken
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/102".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346)
811 80 SANDVIKEN Arbetsplats
Sandvikens kommun, Grundskola

Kontakt
Verksamhetschef
Birgitta Orrebo birgitta.orrebo@edu.sandviken.se 026-241464
9860019