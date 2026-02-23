Rektor Höredaskolan
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
I Eksjö kommuns grundskolor arbetar vi alla engagerat och med ett relationellt ledarskap för att rusta eleverna för framtiden. Från den tidiga skolåldern till gymnasieskolans slut ska eleverna få en god utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under åren ska de inspireras till en livslång lust att lära och stöttas i målet att klara sin utbildning. För att lyckas i vårt viktiga uppdrag strävar vi efter en positiv kultur där en gemensam samsyn och kollegialt samarbete skapar utveckling och arbetsglädje. Vi arbetar med ständig utveckling inom barn- och utbildningssektorns utvecklingsområden: en likvärdig utbildning med tillgängliga lärmiljöer som är närvarofrämjande och där elever ges möjlighet till delaktighet och inflytande.
Höredaskolan är en idylliskt belägen skola, endast 8 km från Eksjö tätort, omgiven av en trivsam skolgård och natursköna omgivningar. Här har vi en verksamhet som präglas av starkt engagemang, hög kompetens och ett gemensamt mål: att skapa en trygg och inspirerande miljö där både elever och personal trivs och utvecklas.
Skolan har drygt 130 elever, från förskoleklass till årskurs 6, samt ett aktivt fritidshem med runt 70 inskrivna barn. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats med ändamålsenliga lokaler, moderna lärmiljöer och ett positivt klimat. På Höredaskolan arbetar vi tillsammans för att alla elever ska känna sig trygga, uppleva lärglädje och nå sina mål. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag som rektor är att fokusera på det pedagogiska ledarskapet, vilket innebär att du skapar förutsättningar för pedagogerna att lyckas med sitt uppdrag så att alla elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Att skapa förutsättningar innebär att du organiserar, driver och utvecklar verksamheten mot ett lärande som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.
I uppdraget ingår även att ansvara för vissa övergripande uppgifter, exempelvis VFU och ansvar för sommaromsorgen i kommunens fritidshem.
Du skapar goda relationer och ett gott samarbetsklimat med personal, elever, vårdnadshavare och övriga omvärldskontakter. Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du engagemang. Du utgår alltid från elevens bästa och tillsammans med kollegor och medarbetare skapas en attraktiv skola som ger eleverna goda förutsättningar för det framtida arbetslivet och en god grund för det livslånga lärandet.
Som rektor har du resultatansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljöfrågor och verksamhetsutveckling.
Inom grundskolan i Eksjö kommun arbetar du tillsammans med övriga rektorer för att aktivt leda utvecklingen enligt gällande statliga och kommunala styrdokument. I grundskolans ledningsgrupp har vi en dela-kultur och hjälps åt att lösa de utmaningar vi möter.Kvalifikationer
Du har en akademisk examen med inriktning mot pedagogik och ledarskap samt erfarenhet från att arbeta i grundskolan. Om du påbörjat eller genomgått rektorsprogrammet samt har ledarerfarenhet, ser vi det som meriterande.
I din yrkesroll är du strukturerad och arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl. Vidare har du ett positivt, engagerat och lyhört förhållningssätt där eleven alltid står i fokus . Du utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med kollegor och medarbetare i enlighet med grundskolans styrdokument.
I jobbet som rektor är det viktigt att du har ett relationellt och samarbetsorienterat förhållningssätt. Det innebär att du tar ett aktivt initiativ i sociala sammanhang och har lätt för att skapa nya relationer såväl internt som externt samt arbetar prestigelöst för att nå gemensamma mål.
Du är trygg i din ledarroll, är målmedveten och har mod att fatta beslut. Du är drivande i utvecklingen av verksamheten både enskilt och tillsammans med rektorskollegorna på skolan.
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Blir du kallad till intervju behöver du kunna styrka din identitet på något av följande tre sätt:
• Pass
• Nationellt ID-kort som visar medborgarskap
• ID-kort kombinerat med personbevis där medborgarskapet framgår.
Är du medborgare i land utanför EU/EES behöver du även visa upp ett giltigt uppehållstillstånd och/eller arbetstillstånd i Sverige
