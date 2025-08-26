Rektor - erfaren pedagogisk ledare
2025-08-26
Vill du verka för att framtidens samhällsmedborgare ska ha en förståelse för hållbar utveckling redan från början? Då kanske du vill leda en skola där stort fokus ligger på miljö och hälsa.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill leda vår lilla anrika skola i skogsbrynet på Södertörn. Som rektor kommer du att arbeta för att vi även fortsatt ligger i framkant vad gäller hälsa, rörelse, miljö, klimat, återvinning, odling och utepedagogik. Du kanske redan själv har ett engagemang i dessa frågor och vill hitta sätt att genomsyra en kvalitativ undervisning med dessa perspektiv.
Om skolan
Västra Ekoskolan är en liten skola belägen utanför Tungelsta, med fina förutsättningar för naturnära pedagogik med skog, fruktträd, odlingar, höns, uteklassrum, grillplats, lekplats samt fotbollsplan. Skolan har cirka 80 elever i F-6 och drygt 15 hel-/deltidsanställd personal. Denna friskola finansieras av offentliga medel och styrs av en ideell, icke-vinstdrivande föräldraförening vars styrelse också är skolans huvudman. Alla pengar återinvesteras i skolans verksamhet. Skolan har en egen kock som lagar ekologisk mat.Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
Som rektor har du pedagogiskt-, elev-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar och ansvarar för att leda verksamheten i enlighet med vision och mål som sätts upp tillsammans med föräldraföreningens styrelse. Du kvalitetssäkrar undervisningen, har överblick över att kunskapsmålen nås, och är väl insatt i och leder i enlighet med lagar och regelverk som styr skol- och fritidsverksamhet, inklusive personalfrågor.
Det är många saker som är annorlunda med att jobba som rektor på en liten skola. Här har du mer varierande arbetsuppgifter än en ren rektorstjänst, både socialt, pedagogiskt och administrativt. Då personalgruppen är liten har du ingen specifik ledningsgrupp, men väl stöd av en styrelse.
Här är du även mer närvarande i verksamheten, mer kommunikativ och mer delaktig i samarbetet med föräldrar än vad som är brukligt för rektorstjänster. Detta innebär konkret t ex att du är med på skolgården någon morgon i veckan för att ta emot elever och föräldrar samt är styrelsemedlem i föräldraföreningen med kvällsmöte en gång i månaden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning med pedagogisk inriktning
erfarenhet av arbete som rektor och/eller flerårig erfarenhet av skolledning
väl förtrogen med systematiskt kvalitetsarbete
god digital kompetens både för administration och lärande.
Det är meriterande om du även har erfarenhet av
pågående eller genomförd rektorsutbildning.
ett personligt engagemang i miljö och hälsa
Vi söker dig som är en trygg och tillgänglig ledare med god organisatorisk och kommunikativ förmåga. Det är viktigt för dig att ha ett gott samarbete med både huvudman, medarbetare, föräldrar och elever. Du leder, motiverar samt skapar engagemang och delaktighet. Du kommunicerar tydligt, säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är en person som är trygg i din pedagogiska ledarroll och vågar ta beslut. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och du är en lyhörd och närvarande rektor som visar tillit och förtroende för medarbetarna.
Du har ett engagemang i de frågor som är skolans profil och vill hitta sätt att utveckla en kvalitativ undervisning med dessa perspektiv.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi kan erbjuda en tillsvidaretjänst motsvarande 80 % av heltid. Du blir ansvarig för en liten skola i naturskön miljö dit föräldrar aktivt har sökt sig för att de tror på inriktningen miljö och hälsa och vill engagera sig i sina barns skolmiljö.
Vi tillämpar kollektivavtal i enlighet med Almegas Friskoleavtal.
Läs mer om Västra Ekoskolan på vår hemsida: Västra EkoskolanSå ansöker du
Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) till ordförande Mikael Nyberg: ordforande@ekoskolan.se
senast 5 september. Tillträde snarast efter överenskommelse.
senast 5 september. Tillträde snarast efter överenskommelse.
