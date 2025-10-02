Rekryteringsutbildning till busstekniker hos Transdev
2025-10-02
Vill du jobba med bussar och teknik?
Transdev samarbetar med Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin i Norrköping, för att hitta personer som vill utbilda sig till busstekniker. Klarar man utbildningen är chansen till anställning mycket god hos oss!
Som busstekniker är du med och ser till att kollektivtrafiken fungerar. Du jobbar med att laga, serva och ta hand om bussar som varje dag kör människor till skola, jobb och andra viktiga platser. Det är ett viktigt jobb för samhället.
Hos Transdev i Norrköping arbetar du med olika sorters bussar - elbussar, gasbussar och bussar som körs på HVO-bränsle. Varje buss kräver olika kunskaper, så du får lära dig mycket om teknik. Du jobbar i en modern verkstad tillsammans med kunniga kollegor. Ni hjälps åt och kommer med idéer för att göra jobbet bättre. Du får också chans att utvecklas genom utbildning.
Det finns stort behov av tekniker inom kollektivtrafiken. Branschen växer och du har goda möjligheter att få jobb och utvecklas. Om du gillar teknik, problemlösning och vill göra något viktigt, då kan detta vara helt rätt jobb för dig!
Du behöver kunna svenska i tal och skrift, ha B-körkort samt grundläggande datorvana. Har du D-körkort är det ett plus - men saknar du det kan du få utbildning genom jobbet.
Hos oss är mångfald en styrka. Vi uppmuntrar alla att söka, oavsett kön, ålder eller bakgrund.
Om rekryteringsutbildningen:
Den här utbildningen riktar sig till inskrivna arbetssökande som är intresserade av att arbeta som bussmekaniker hos Transdev. Vi väljer tillsammans med Arbetsförmedlingen ut vilka vi vill satsa på. Utvalda personer kommer få gå på ett informationsmöte med efterföljande snabbintervjuer den 4/11 då det slutliga urvalet sker.
Utbildningen startar 17/11, är på heltid och genomförs i Norrköping i Yrkesakademins lokaler. De två första veckorna görs tester och en nivåbedömning av dina kunskaper för att se så att du har rätt förutsättningar att klara utbildningen. De som går vidare kommer under utbildningen ha arbetsplatsförlagt lärande (praktik) hos oss på Transdev. Du beräknas vara klar med utbildningen i slutet av 2026, men då utbildningen är individuell kan den vara något kortare eller längre utifrån din utveckling. Efter avslutad utbildning finns möjlighet till heltidsanställning med schemalagd skiftgång. Anställning sker utifrån verksamhetens behov samt en helhetsbedömning av din prestation och personliga lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Heltidsanställning med schemalagd skiftgång.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Arbetsgivare Transdev Sverige AB
Verksvägen 5
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
