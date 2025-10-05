Rekryteringsspecialist - Direktrekrytering
2025-10-05
Rekryteringsspecialist
Vår kund i Göteborg söker nu en erfaren och passionerad rekryteringsspecialist som vill vara en nyckelspelare i att bygga en stark och dynamisk organisation. Som rekryteringsspecialist kommer du att ingå i norra Sveriges ledande rekryteringsteam och spela en central roll i att identifera och utveckla talanger för att driva företagets framgångsresa inom försvarsindustrin.
I denna högteknologiska och stimulerande miljö kommer din huvuduppgift vara att ansvara för hela rekryteringsprocessen. Du kommer att skapa skräddarsydda kravprofiler, utforma och publicera jobbannonser, söka och identifiera toppkandidater, ha möten med rekryterande chefer, genomföra urval och kompetensbaserade intervjuer samt hantera rekryteringsadministration. Dessutom kommer du att arbeta med kandidater ur ett säkerhetsperspektiv, vilket ger ytterligare spännande dimensioner åt din personbedömning.
Denna roll erbjuder dig inte bara en möjlighet att bidra till företagets framgång utan också att utvecklas personligen. Hos våran kommer du att ges chansen att fördjupa dig inom områden som systemfrågor, förbättringsarbete, säkerhetsfrågor, employer branding och samarbeten med studenter och universitet.
I din roll som rekryteringsspecialist kommer du att samarbeta nära med HR-teamet, chefer och säkerhetsavdelningen för att skapa mervärde som gynnar hela organisationen. Du rapporterar direkt till rekryteringschefen och får därmed möjligheten att påverka och göra verklig skillnad.
Erfarenhet och kvalifikationer:
* Akademisk examen, gärna inom personal- och arbetslivsfrågor eller beteendevetenskap.
* Erfarenhet av rekrytering och personalbedömning.
* Goda kunskaper inom säkerhetsprövning och bakgrundskontroller.
* Förmåga att skapa anpassade kravprofiler och identifiera toppkandidater.
* Passion för att upptäcka och utveckla talanger.
* Självständig, strukturerad och ansvarstagande.
* Utmärkta kommunikations- och samarbetsförmåga.
* Förmåga att arbeta i team och driva processer framåt.
Om du är en dedikerad och erfaren rekryteringsspecialist som vill ta nästa steg i din karriär och vara en del av ett framgångsrikt och innovativt företag inom försvarsindustrin, så är detta tillfället för dig. Ansök redan idag och var med och forma framtiden tillsammans med våran kund!
Hyrpersonal Sverige är ett komplett matchningsföretag som erbjuder helhetslösningar till företag, myndigheter och privatpersoner inom rekrytering, bemanning samt övriga HR-specialist-tjänster.
Ovanstående rekrytering är ett Executive Search- uppdrag och direktrekrytering till våran kund.
Särskilda tester och säkerhetsprövning och bakgrundskontroll kommer att genomföras då vår kund arbetar åt Svenska försvaret.
• B (Personbil)
