För vår kunds räkning söker vi nu en rekryteringskonsult.
Uppdragets innehåll
Uppdraget innebär att stödja beställare inom offentlig förvaltning med att identifiera, bedöma och rekrytera lämplig kompetens. Du kommer att ansvara för hela rekryteringsprocessen.
Obligatoriska krav
Du behöver ha färsk erfarenhet av att:
Erfarenhet av rekrytering inom kommunala förvaltningar, gärna fastighetsbolag eller jämförbara roller med hög komplexitet.
God kännedom om aktuell arbetsrätt samt etablerade rekryteringsprocesser.
Genomfört rekryteringar till kommunala förvaltningar, gärna fastighetsbolag
Dokumenterad utbildningsbakgrund inom HR, beteendevetenskap, psykologi eller likvärdigt område.
Vi erbjuder bra lön och förmåner för rätt person.
Om detta låter intressant, och du passar in på beskrivningen - då vill vi gärna prata med dig och berätta mer!
Ansök genom att skicka in ditt CV till rekrytering@doerbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: rekrytering@doerbemanning.se Arbetsgivarens referens
