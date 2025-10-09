Rekryteringsassistent till volymrekrytering
2025-10-09
Är du en strukturerad och utåtriktad lagspelare med intresse för rekrytering? Trivs du i en roll där tempot är högt och samarbetet är i fokus? Då kan du vara den vi söker!
Om arbetsplatsen
Enheten Schema och Bemanning är en del av HR-avdelningen, och du kommer ingå i ett team som arbetar med vikarieförsörjning till våra verksamheter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Teamet består av engagerande kollegor med olika roller och kompetenser som tillsammans ansvarar för hela processen - från ansökan till att rätt vikarie är på plats.
Varje vår genomför vi en omfattande volymrekrytering där vi hanterar cirka 2700 ansökningar, genomför 1800 telefonintervjuer, träffar 900 kandidater på digitala gruppintervjuer och anställer ungefär 700 tim- och sommarvikarier.
Leveransen av sommarvikarier är en viktig del i förvaltningens planering - det möjliggör välförtjänt semester för våra ordinarie medarbetare och säkerställer att de vi finns till för får den vård och omsorg de behöver.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du trygghet i att tillhöra ett engagerat team som lägger stor vikt vid en god introduktion och ett gott samarbete med varandra. Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt, händelserikt och stimulerande arbete med möjlighet till egen utveckling. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Som rekryteringsassistent är du ett viktigt stöd till våra tre rekryterare som har i uppdrag att leverera tim- och sommarvikarier året om till våra verksamheter.
Du kommer i huvudsak att utföra urval av inkomna ansökningar, hålla telefonintervjuer och digitala gruppintervjuer samt ha löpande kontakt med kandidater via mejl och telefon. Du kommer vara en viktig kontakt för våra kandidater och i arbetet bidrar du aktivt till en positiv kandidatupplevelse. Kvalifikationer
Vi söker dig med en kandidatexamen inom Personal- och arbetslivsfrågor/Human Resources, Service management eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi tror att det här uppdraget passar särskilt bra för dig som är nyutexaminerad.
Det är meriterande om du har erfarenhet av rekrytering, samt om du har tidigare erfarenhet av serviceyrken där kundupplevelsen och kommunikation varit centrala delar av arbetet.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
I tjänsten kommer du att möta många olika typer av människor, vilket ställer höga krav på din kommunikativa förmåga och ditt bemötande. Det är därför viktigt att du är tydlig i din kommunikation både i tal och skrift samt har lätt för att anpassa ditt bemötande och kommunikation utifrån mottagaren - oavsett situation eller person.
Du är en lagspelare som värdesätter och bidrar till ett gott samarbete med kollegor och andra du möter i arbetet. Du trivs i en roll där service och kandidatupplevelsen står i fokus. Dessutom är du uthållig, effektiv och har förmåga att planera och strukturera ditt arbete.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum och varaktighet: Från och med 2025-12-01, till och med 2025-06-30
För oss är det viktigt att du finns tillgänglig hela den aktuella perioden.
Antal tjänster: 2
