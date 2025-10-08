Rekryteringsassistent
2025-10-08
Studerar du på högskola och vill ha ett meriterande extrajobb inom rekrytering? Nu söker vi på Bravura i Stockholm en driven student som vill få värdefulla erfarenheter från affärsvärlden - samtidigt som du stöttar vårt team av rekryterare i det dagliga arbetet.
Om rollen
Som assistent hos oss får du jobba i en varierad roll där du arbetar nära våra rekryterare. Du blir en viktig del i vår vardag och du är med och bidrar till vår affär och tillväxt.
Några exempel på arbetsuppgifter:
Söka och kontakta potentiella kandidater
Granska ansökningar och göra CV-urval
Genomföra telefonintervjuer
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som vill skaffa dig relevant arbetslivserfarenhet och bygga ett professionellt nätverk - samtidigt som du pluggar. Hos oss får du dessutom chansen att växa in i en större roll längre fram om du vill.
Vi söker dig som:
Studerar på högskola eller universitet på heltid, med minst ett år kvar till examen
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande med tidigare erfarenhet inom vår bransch
Vi tror att du är en person som tar egna initiativ, är strukturerad i ditt arbete och tycker om att samarbeta. Du har en nyfikenhet för företagande och människor, och en vilja att lära dig mer.
Om Bravura
Vi jobbar med rekrytering och bemanning inom tjänstemannaområdet, men framför allt jobbar vi med människor. Vårt uppdrag är att matcha rätt personer med rätt företag - och hjälpa dem att utvecklas.
Hos oss gäller "employees first - clients second". Genom att fokusera på våra medarbetare vet vi att vi skapar värde för både kunder och kandidater. Som anställd får du ta del av bland annat träning på arbetstid, hälsocoaching, inspirationsföreläsningar, resor och mycket mer.
Våra värdeord
Flit - Vi har driv, ambition och gör alltid det lilla extra.
Lyhördhet - Vi är nyfikna, engagerade och ser oss som en del av laget.
Mod - Vi vågar tänka nytt, gå egna vägar och lära av våra misstag.
Rekryteringsprocessen
1. Urval - Vi granskar din ansökan och matchar mot krav och potential.
2. Intervjuer - Först en telefonavstämning, sedan intervjuer med oss och din framtida chef.
Publiceringsdatum2025-10-08
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Lön: Fast timlön
Omfattning: 1-3 dagar per vecka
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vill du se mer av vår vardag? Följ @joinbravura på Instagram!
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
