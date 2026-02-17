Rekryterare, tidsbegränsad anställning
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Rekryterare, tidsbegränsad anställningmed placering i Norrköping
Personalenhetens uppdrag är att bidra till att Sjöfartsverket är en attraktiv arbetsplats med ett starkt arbetsgivarvarumärke och en effektiv verksamhet. Vi utvecklar Sjöfartsverkets arbetsgivarpolitik, HR-strategier, riktlinjer, rutiner och ger stöd till chefer, ledare och medarbetare. Enheten består av enhetschef, två sektionschefer och närmare 30 professionella HR-kollegor. Vi värdesätter en arbetsmiljö som är professionell, öppen, inkluderande och stöttande där vi arbetar tillsammans och bidrar med vår kompetens både till verksamheten och också till kollegialt lärande, perspektiv och ett gemensamt driv där vi utvecklar oss själva och organisationen som helhet. Vi söker nu ett tillskott i en rekryterare för sommarvikariat och därefter särskild visstidsanställning, med tjänstgöringsgrad på heltid, till och med maj 2027.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Som rekryterare får du en central roll i en verksamhet som pågår dygnet runt och spänner över hela landet - från sjöfart och infrastruktur till våra stödfunktioner. Du stöttar framförallt chefer men även HR-partner i en organisation där tempot är högt, variationen stor och där ditt bidrag gör verklig skillnad.
I uppdraget ingår bland annat att:
Driva rekryteringsprocesser, inklusive att ta fram och formulera annonser.
Vara ett stöd till chefer, genom att vägleda dem genom hela rekryteringsprocessen och säkerställa att rutiner och riktlinjer följs.
Arbeta med rekryteringsadministration, exempelvis hantering av ansökningar samt diarieföring.
Skapa intervjumallar och övriga rekryteringsunderlag som bidrar till strukturerade och rättssäkra urvalsprocesser.
Diarieföra handlingar och dokument kopplade till rekrytering och säkerställa korrekt dokumentation enligt myndighetens krav.
Genomföra referenstagning som ett led i säkerhetsprövningsprocessen.
Rollen passar dig som trivs i en dynamisk och föränderlig miljö, gillar att ha många kontakter och vill bidra till att rätt kompetens hamnar på rätt plats i en samhällsviktig organisation.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen krävs att du har:
erfarenhet av rekryteringsarbete, hela eller delar av processen
flerårig generell arbetslivserfarenhet
god förmåga att arbeta administrativt
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
god datorvana och med lätthet kan hantera olika system
Det är meriterande om du har:
kunskap inom kompetensbaserad intervjuteknik
arbetat med diarieföring i Public 360
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är nyfiken och kommunikativ. Du har förmåga att självständigt driva, planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har lätt för att formulera och författa dokument och underlag, samt ta fram utbildningsmaterial. Vi ser att du är flexibel samt en god problemlösare och har därmed sällan problem med att kunna anpassa dig och ställa om ditt arbete efter verksamhetens behov.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller ett sommarvikariat med start maj/juni till och med augusti, som i september övergår till en särskild visstidsanställning längst till och med maj 2027, med en tjänstgöringsgrad på heltid.
Intervjuer kommer att hållas via Skype under v.11-12.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Upplysningar:
Chef Karin Wetterstrand, 010-478 49 87 eller konsult.karin.wetterstrand@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000. Så ansöker du
Registrera din ansökan senast 10e mars 2026.
Diarienummer: 26-01475
Diarienummer: 26-01475

Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Kontakt
Chef
Karin Wetterstrand konsult.karin.wetterstrand@sjofartsverket.se Jobbnummer
9746597