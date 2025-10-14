Rekryterare - Gävle
2025-10-14
REKRYTERARE MED SÄLJDRIV - BLI NAVET I VÅR TILLVÄXT Är du en säljare i grunden som älskar människor, energi och att hitta rätt match? Nu söker vi dig som vill bli vår nästa rekryteringsstjärna - med fokus på att bygga framtidens säljkår.
OM ROLLEN Du ansvarar för att hitta, attrahera och anställa nya säljare, kundbokare och säljledare över hela Sverige. Ditt uppdrag är att få rätt människor att vilja vara med på vår resa - och känna att "det är just hos Nya Energihem jag vill vara!"
Det är en fältnära och fartfylld roll där du både headhuntar, intervjuar, anställer och onboardar - med stöd av en stark säljkultur, en grym säljskola och engagerade ledare.
DINA UPPGIFTER:
Rekrytera fältsäljare, kundbokare och ledare - hela vägen från första kontakt till signering
Headhunta och pitcha vår unika möjlighet till personer i och utanför branschen
Representera oss på mässor, events och i sociala medier
Skapa flöde - och jobba aktivt med uppföljning, screening och matchning
Följa upp och stötta chefer i bemanningsbehov och säljteamens tillväxt
VI SÖKER DIG SOM:
Har erfarenhet av försäljning, rekrytering eller bemanning
Är karismatisk, trygg och får med dig folk direkt
Gillar att ligga ute på fältet, träffa människor och skapa nätverk
Trivs i ett högt tempo där du bygger något på riktigt
Ser potential i andra - och tänder gnistan i människor
DET HÄR ERBJUDER VI DIG:
En central roll i ett bolag med stark framtidstro och stora tillväxtplaner
Möjlighet att bygga din egen framgång - med stöd från ägare, ledning och ett team som brinner
En roll med mycket frihet, eget ansvar och stor påverkan
Fast lön + resultatbaserad bonus
Plats i ett bolag där kultur, utveckling och framgång går hand i hand
PLACERING: Flexibelt - men du reser mycket och är ofta på plats i våra säljområden. Körkort är ett krav. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Energihem Norden AB
(org.nr 559361-7532), https://www.energihem.com/ Jobbnummer
9556924