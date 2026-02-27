Rehabassistent till korttidsenhet i centrum
2026-02-27
Om jobbet
Är du den som gör hållbara vardagar med oss? Nu söker vi en rehabassistent till korttidsenheten Bagaregården i Centrum.
Vi erbjuder dig ett utvecklande jobb inom vårt nya verksamhetsområde inom Hälso- och sjukvården som kallas Korttid och Vårdplanering. Här får du möjlighet att ta en viktig roll i verksamhetsutveckling som har fokus på vårdkedjan för god, jämlik och säker vård.
Korttidsenheterna i Göteborgs Stad stödjer patienter när de behöver få tillbaka, behålla eller förbättra sin förmåga att klara sig i vardagen och på så sätt möjliggöra att bo kvar hemma. Inom korttidsenheterna är patientflödet för in- och utskrivning hög och patienterna stannar i regel runt 14 dagar. På korttidsenheterna vårdas även patienter som väntar på ett annat boende. Det är ett varierande arbete med allt från intensiv rehabilitering till palliativ vård.
Som rehabassistent arbetar du tillsammans med fysioterapeuter och arbetsterapeuter med rehabilitering av de personer som vistas på korttidsenheten. I vårt arbete utgår vi från patientens egen förmåga och resurser för att främja hälsa och självständighet. Du planerar ditt dagliga arbete tillsammans med fysioterapeut och arbetsterapeut, som delegerar arbetsuppgifter såsom att utföra träningsprogram för att träna funktion och förmåga i en given situation. Du kommer också vara behjälplig med hembesök inför hemgång samt med hjälpmedelshantering.
Rehabteamet på korttidenheten Bagaregården är ett stabilt och trivsamt team med ett öppet klimat och respekt för varandras åsikter och olikheter. Vi arbetar tillsammansför att uppnå de uppsatta målen och även för utökad kompetens och kontinuerligt utvecklingsarbete.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller med en annan utbildning inom rehab som vi bedömer som likvärdig. Tidigare erfarenhet med arbete som rehabassistent är meriterande. Är du utbildad aktiveringspedagog ser vi även det som meriterande.
Arbetet kräver att du kan arbeta såväl självständigt som teambaserat samt att du är uppmärksam och tillmötesgående. Vi ser att du är en person som är lyhörd och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Du bör uppskatta ett varierande arbete i en tempofylld och lärorik miljö.
Hos oss jobbar du tillsammans med fler än 55 000 kollegor för ett gott liv för alla i vår stad. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
