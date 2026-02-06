Rehabassistent till Kommunal primärvård - sommarvikariat
Sjöbo kommun, Kommunal primärvård Vård och omsorgsförvaltningen, / Vårdarjobb / Sjöbo Visa alla vårdarjobb i Sjöbo
2026-02-06
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.
I rollen som rehabassistent tjänstgör du i rehabverksamheten inom den kommunala primärvården som omfattar ordinärt och särskilt boende, LSS samt korttidsboende.
Du arbetar nära arbets- och fysioterapeuter samt andra hjälpmedels- och rehabassistenter och utför uppgifter som syftar till att stödja och avlasta den legitimerade personalen. Det kan t ex vara att utföra träningar, hantera hjälpmedel eller att genomföra hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter.
Vi tror att detta är ett värdefullt och spännande tillfälle för dig som studerar till arbets- eller fysioterapeut. Du får god inblick i kommunalt arbete och får träna dina praktiska förmågor såväl som att självständigt lägga upp och prioritera ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som studerar till arbets- eller fysioterapeut och som har gått minst 4 terminer på något av dessa program.
Erfarenhet inom rehabilitering eller habilitering är är meriterande. Krav på god datorvana och administrativ förmåga.
B-körkort och god vana vid bilkörning är ett måste.
Som person är du bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete samt har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är självständig, har god initiativförmåga och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är även en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar och en positiv inställning till utveckling och förändringsarbete.
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.
Krav på utdrag ur belastningsregistret. När du söker jobb hos oss inom vård och omsorgsförvaltningen kommer vi be dig att visa upp belastningsregistret "Kontrollera egna uppgifter". Du begär själv utdraget via polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Ersättning
