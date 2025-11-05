Registrator/dokumentcontroller
2025-11-05
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Informationsförvaltningsenheten
Region Gotland och regionstyrelseförvaltningen har en enhet som är specialiserad på förvaltandet av regionens verksamhetsinformation.
Informationsförvaltningsenheten ansvarar för områdena arkiv, informationssäkerhet, dataskydd, systemförvaltning och registratur. I den regiongemensamma registraturen har vi samlat resurser och kompetens för att stödja och ge råd till Region Gotlands olika verksamheter i samtliga förvaltningar. Du kommer att ingå i ett registratorsteam till vilket vi nu söker en vikarie till vår föräldralediga kollega.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som registrator ansvarar du för att registrera och distribuera inkommande handlingar till olika verksamheter genom Region Gotlands dokument- och ärendehanteringssystem. Du är en nyckelfunktion vid diarieföring. Du lägger upp ärenden, ger stöd och råd till verksamheterna och i förekommande fall ger du service till allmänheten i frågor som rör diarieföring och allmänna handlingar. Som registrator hanterar du nämndernas inkommande post, fördelar till berörd verksamhet, samt vid begäran om allmän handling ombesörjer du utlämnandet.
Du kommer att sitta tillsammans med den verksamhet som du är främst satt att stödja, men du har din organisatoriska tillhörighet i den gemensamma registratorsfunktionen och tillhör ett team med sex andra kollegor. Närheten till verksamheten som du stödjer har en fördel i att du som registrator blir en naturlig del av verksamhetens arbetsprocesser och informationsflöden.
Informationsförvaltningsenheten och registratorsfunktionen är en viktig funktion för tilliten till den demokratiska processen. Registraturens arbete styrs av lagar samt styrande och stödjande dokument. Att ständigt förfina och utveckla rutiner och processer är en viktig del av arbetet likväl som att följa de rutiner som teamet och verksamheterna har upprättat,.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant gymnasial eller eftergymnasial utbildning. Utbildning inom offentlighet och sekretesslagstiftning, dataskyddsförordningen, arkivering samt registratorsutbildning är meriterande.
Erfarenhet av registratorsarbete eller administration är meriterande samt erfarenhet av dokument- och ärendehanteringsprogram. Det är meriterande om du har kunskaper om de regelverk som styr informationshantering vid en offentlig verksamhet, såsom offentlighet- och sekretesslagen, dataskyddsförordningen och förvaltningslagen.
Du bör ha ett intresse och fallenhet för administration, registrering och arkivering. Har du även erfarenhet från kommunal/offentlig verksamhet är det meriterade. För oss är det viktigt att du är bra på att kommunicera på svenska, både i tal och i skrift.
Vi söker dig som är självgående, stabil, har en hög grad av samarbetsförmåga samt är serviceinriktad, strukturerad och kvalitetsmedveten.
Om regionstyrelseförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar regionstyrelseförvaltningen för koncernstyrning, strategisk planering och ärendeberedning. Vi arbetar även med regional utveckling och kultur- och fritidsverksamhet. Vi fungerar som ett internt stöd till regionens övriga förvaltningar. Tillsammans månar vi om kvalitet och effektivitet för dem vi finns till för. Via vårt ansvar för räddningstjänsten på Gotland är vi också en viktig del i medborgarnas trygghet och säkerhet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
