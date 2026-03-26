Registrator/administratör till Uddevalla kommun
Har du erfarenhet som registrator inom kommun eller region? Är du noggrann, strukturerad och vill vara navet i en väl fungerande administration? Då har vi tjänsten för dig!
Vi på StudentConsulting söker nu en registrator/administratör till Uddevalla kommun! I denna roll blir du en viktig del av kommunens kansli och stöttar med administrativa uppgifter som är avgörande för verksamheten.
Dina uppgifter kommer bland annat att omfatta diarieföring och dokumenthantering i dokument- och ärendehanteringssystemet Lex, expediering av protokoll samt utlämnande av allmänna handlingar. Du kommer även att bevaka och åtgärda funktionsbrevlådan, hantera postöppning och utföra andra uppgifter som är kopplade till kansliets administration.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos Uddevalla kommun. Tjänsten är på heltid och planerar att starta 2026-04-30 och pågå till 2026-09-30 med semester under juli månad.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av registratorsarbete, helst från kommun eller region. Erfarenhet från annan offentlig verksamhet är också relevant. Du har vana att arbeta i dokument- och ärendehanteringssystem och har god datorvana. Minst gymnasieutbildning krävs.
Meriterande är erfarenhet av dokument- och ärendehanteringssystemet Lex samt högskoleutbildning som bedöms som lämplig för uppdraget.
Vi ser att du som person är noggrann, strukturerad och trivs med att ha flera uppgifter samtidigt. Du har god kommunikativ förmåga och gillar att bidra till ett välfungerande administrativt stöd. I rollen får du möjlighet att arbeta nära kommunens verksamhet där ditt arbete direkt bidrar till service till medborgarna, samtidigt som du får utvecklas inom administration och dokumenthantering.
Passar ovan på dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Varvsvägen 1 (visa karta
)
451 50 UDDEVALLA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sara Johansson goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
9822123