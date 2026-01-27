Registrator
Sveriges vackraste arbetsplats söker en
Registratormed placering i Norrköping
Registraturen tillhör sektionen arkiv- och registratur som är en del av rättsenheten på Sjöfartsverket. Sektionen för arkiv och registratur består i dagsläget av tio personer, såväl arkivarier, arkivassistenter som registratorer. I registraturens grunduppdrag ingår att arbeta med informationshantering, men även att bland annat ansvara för signalskyddsexpeditionen (kryptohantering), hemliga handlingar och att administrera säkerhetsprövningar.
Registraturens huvuduppgifter är bland annat att:
Registrera inkommande allmänna handlingar (inkl. säkerhetsskyddsklassificerade handlingar) i ärendehanteringssystemet Public 360
Hantera information i systemet för säkerhetsprövningar/registerkontroll samt hantera informationen enligt fastställda rutiner och metoder
Kvalitetskontrollera registrerade uppgifter
Delta i arbetet med att ta fram och utveckla processer, styrdokument, rutiner och metoder gällande verksamhetens hantering av information
Ge råd och anvisningar samt ge utbildning till verksamheten i frågor rörande diarieföring och ärendehanteringssystemet Public 360
Vara myndighetens signalskyddsexpedition (kryptohantering)
Att arbeta som Registrator på Sjöfartsverket
Som registrator arbetar du med Sjöfartsverkets allmänna handlingar, uppföljning och kvalitetsarbete i diariet samt hantera en stor mängd säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Arbetet innebär i stor utsträckning att administrera säkerhetsprövningar, bistå i beredskapsarbete samt att hantera information och handlingar som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningens regelverk (säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter). Du arbetar i en IT-baserad miljö där datorn blir ditt främsta verktyg. Det dagliga arbetet sker i ett antal tekniska system och du ansvarar för att göra en första bedömning och prioritering av inkommande information.
Vi förväntar oss att du bidrar till att utveckla arbetssätt för att verksamheten ska kunna bedrivas ännu mer effektivt och informationssäkert. Vi erbjuder dig att, tillsammans med kompetenta medarbetare, arbeta med spännande och varierande uppdrag.
Vem är du?
För att vara aktuell i rollen som Registrator krävs att du:
Är diplomerad registrator eller har på annat sätt förvärvat kunskap om diarieföring, dokumenthantering samt offentlighet och sekretessbestämmelser som vi bedömer likvärdigt
Har arbetat i minst ett år som registrator
Har erfarenhet av hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i offentlig sektor
Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Har god förmåga att använda och förstå Officepaketet
Det är meriterande om du har:
Utbildning inom informationssäkerhet
Arbetslivserfarenhet från annan statlig myndighet, gärna där du har arbetat med säkerhetsskyddsklassificerad information
God teknisk kompetens avseende hantering av kryptoutrustning och liknande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du är noggrann, strukturerad och har god prioriteringsförmåga i ditt arbetssätt med hög integritet. Du tycker om att arbeta både självständigt och i grupp därav är samarbetsförmåga också en egenskap vi söker. Det är viktigt att du ger korrekt service och stöd till medarbetare och allmänheten, därav är din serviceambition hög, du är även lösnings- och utvecklingsinriktad samt kan växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrader. Vi ser även att du är självständig i ditt sätt att uträtta dina arbetsuppgifter.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast med tillträde maj 2026.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Intervjuer kommer att hållas preliminärt vecka 9-10.
Upplysningar:
Chef Ulf Holmgren, 010-478 46 86 eller ulf.holmgren@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Registrera din ansökan senast den 10 februari 2026.
Diarienummer: 26-00867
