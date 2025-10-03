Registrator
2025-10-03
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en roll där du kombinerar registratorsuppgifter med vissa arbetsuppgifter inom arkivområdet? Hos oss får du en central funktion i arbetet med dokument- och ärendehantering, samtidigt som du bidrar till att utveckla och bevara vårt arkiv för framtiden.
I den här tjänsten kommer du att arbeta med:
• Dokumenthantering, diarieföring och administration
• Genomföra sekretessprövningar och ge stöd till verksamheten i sekretessfrågor
• Ordna och förteckna handlingar i förvaltningens centralarkiv samt äldre verksamhetsarkiv
• Genomföra eftersökningar i arkivet
• Delta i utvecklingsarbete inom området
Tjänsten är placerad inom Kanslienheten, en del av avdelningen för verksamhetsstöd, och består i dagsläget av registrator, nämndsekreterare, arkivarie, arkivassistent, informationscontroller, inköpssamordnare, inköpare samt kanslichef. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Utbildning i arkivvetenskap
• Grundläggande kunskaper i arkiv- och offentlighetslagstiftning
• Goda kunskaper i Office-paketet
• Erfarenhet av att arbeta som registrator
Erfarenhet av att arbeta i dokument- och ärendehanteringssystemet Ciceron är meriterande, liksom erfarenhet av arkivfrågor, gärna inom kommunal verksamhet. Det är särskilt meriterande om du har arbetat med handlingar inom teknisk verksamhet.
Som person är du noggrann och kvalitetsmedveten, med ett strukturerat arbetssätt och förmåga att skapa ordning och reda i ditt arbete. Du tar ansvar och driver dina uppgifter framåt, samtidigt som du är serviceinriktad och kommunikativ i kontakten med kollegor och verksamheten. Du trivs med att samarbeta och bidrar till ett professionellt och positivt arbetsklimat.
Vi tar inte emot CV eller personligt brev. Du ansöker istället genom att besvara de frågor som ställs i ansökningsformuläret.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning som inkluderar registerkontroll från Säpo och svenskt medborgarskap.
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
